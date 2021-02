Les routes sénégalaises continuent de faire des victimes. Quatre (04) morts et une dizaine de blessés, est le bilan d’un accident survenu entre Keur dame et Keur Saer sur la route nationale numéro 3. Selon nos confrères d’Emedia, un bus et un taxi « Allô » Dakar sont entrés en collision. Les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Diourbel.