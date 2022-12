Un activiste traîne en justice Moussa Sow de la Cojer

Le rappeur et activiste Killeu a été victime d’injures, d’agression et des menaces de mort par des membres de la Convergence des jeunes républicains (COJER) nationale. Il a reçu plusieurs coups occasionnant des blessures à la tête dans la nuit du samedi 10 décembre 2022 à l’hôtel Terrou-bi. Après sa mésaventure, il a déposé une plainte contre le coordonnateur de la COJER nationale Moussa Sow, Alpha Oumar Sow et Cie.

Le pire a été évité lors de la cérémonie. En effet, selon une source de Actu221 le rappeur Kilifeu était venu répondre à une invitation à la soirée organisée par Rafprod sous la présence de Dora Gaye, président de la plateforme Xippill Xoll lifi Mackydef, d’un frère de Marième Faye Sall et d’un juge. Une bagarre a éclaté à la surprise générale. s’ensuivent des échanges de coups de poing, des injures et des menaces de mort. Par la suite, la sécurité a sommé Moussa Sow et ses camarades de la Cojer de quitter la salle pour un bon déroulement de l’activité.

Le rappeur estime qu’il était parti prendre de l’air. Ensuite Moussa Sow est venu dire aux gens qui étaient avec lui pourquoi ils prennent des selfies avec quelqu’un qui passent tout son temps à critiquer et insulter le président Macky Sall. Ignorant sa présence, Moussa Sow perisiste. « Ne prenez pas de photos avec un défaillant », dit-il. Considérant ce mot déplacé Kilifeu s’est dit-il rapproché du coordonnateur de COJER.

« Je me suis rapproché de lui pour lui dire à deux reprises s’il répète encore ce mot, je lui casse la gueule. Il n’a pas osé réagir aussitôt. Il a fallu l’intervention de ses camarades quelques minutes plus tard pour qu’il ait le courage de hausser le ton. Ils m’ont ensuite asséné des coups avant l’intervention de la sécurité. J’étais prêt à y laisser ma vie mais, les gens m’ont dissuadé en me demandant de porter plainte », a narré Kilifeu à nos confrères de Actu221.

Le rappeur de poursuivre : « Je viens de déposer une plainte contre Moussa Sow, Alpha Oumar Sow et Cie pour agression, coups et blessures volontaires, injures et menaces de mort ».

Joint par Actu221, Moussa Sow, Coordonnateur de la COJER nationale soutient que le rappeur et activiste a proféré des injures à son leader politique à savoir le Président le Président. « Il a insulté de maire le Président… ce que on peut pas pardonner, c’est pourquoi on l’a tabassé », a donc précisé le jeune Républicain.

À la question de savoir même s’il était avéré que Kilifeu ait placé des propos déplacés à l’endroit du Chef de l’Apr est-ce que cela lui donne-t-il le droit de l’agresser ? Moussa Sow reste droit dans ses bottes. « Nous ne pouvons pas rester et regarder une personne proférée des injures et insanités à notre leader sans pour autant réagir. C’est la raison pour laquelle mes camarades et moi ont jugé nécessaire de répondre à la hauteur de la charge ».

Alpha Oumar Sow, coordonnateur des jeunes de la Cojer de Yeumbeul Nord, lui-même est accusé de menaces de mort. D’après A221 et citant Alpha Oumar Sow, Moussa Sow, coordonnateur national de la Cojer, avait d’abord demandé à Kilifeu de retirer ses propos, mais celui n’avait pas accepté.