Un allié de Macky Sall demande des réformes sur la situation du pays

Les attaques sur la vie privée des personnalités publiques avec la diffusion de vidéos ou autres conversations tenues dans le cadre privé ainsi la violence physique qui se multiplie à tous les niveaux ne sont pas du goût des certains politiques. Dans une note écrite, le secrétaire général du parti justice et développement blâme l’immobilisme des acteurs et met en garde contre les dangers que peuvent susciter cette situation tendue.

“Coincé par l’égoïsme politique et intellectuelle, nos élites politiques, nos dirigeants étatiques se trouvent dans l’impasse. La création d’une nouvelle voie pour sortir le pays de la pauvreté, de l’ignorance et de la précarité semble être hors de leur portée si nous nous fions à l’immobilisme chronique dont ils sont sujets depuis des décennies”, se désole l’expérimenté guide religieux et soutien du président Macky Sall à Médina Baye.

Pour Cheikh Ibrahima Diallo, repris par nos confrères de Senego, le rapport des travaux de la Commission nationale de réforme des institutions ( CNRI), chargée, aux termes de l’article 2 du décret n°2013-730 du 28 mai 2013 l’instituant, de “formuler toutes propositions visant à améliorer le fonctionnement des institutions, à consolider la démocratie, à approfondir l’Etat de droit et à moderniser le régime politique”, était un bon départ. “L’immobilisme, le manque de prospective et la peur des changements qui, vu sous l’angle partisan, affaiblissent le pouvoir de l’exécutif, va nous plonger dans l’obscurantisme du Moyen âge et c’est inadmissible pour une grande démocratie comme le Sénégal“, conclut-il.