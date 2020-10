Un ancien Policier…cerveau d’un réseau de faussaires arrêté !

Un important réseau de faussaires a été démantelé par les éléments du commissariat de Rebeuss. Le cerveau de la bande, S.M, un brigadier-chef de la police à la retraite, dont le dernier poste était celui de secrétariat au dit commissariat.

Poursuivis pour les délits de détention illégale de cachets administratifs, falsification de documents administratifs, faux et usage de faux et escroquerie, les mis en cause ont été déférés au parquet lundi. Selon Libération, S.M et sa bande confectionnaient de fausses cartes grises, des actes de vente des légalisations matérielles… avec des cachets du commissariat de Rebeuss. Lors de la perquisition effectuée chez l’ancien brigadier-chef, un cachet du ministère des Affaires étrangères a été saisi.