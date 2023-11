Un autre membre de l’ex Pastef arrêté

Un militant de l’ex Pastef est encore en détention. L’adjoint chargé de la commission sociale de la jeunesse patriote du Sénégal (JPS) de la commune de Tivaouane a été interpellé hier par la section de recherches de Thiès. Les motifs de l’arrestation de Mamadou Lamine Seck, sous le profil de Sampess, ne sont pas encore connus, d’après seneweb.

Mais on sait que le jeune homme, via son compte WhatsApp et sa page Facebook, avait fait quelques publications visant le régime actuel et à sa tête le Chef de l’Etat Macky Sall.