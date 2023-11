Les riverains de l’arène nationale ont déjà la peur au ventre. Ils redoutent la violence et des agressions lors du combat de lutte entre Ama Baldé de l’écurie Falaye Baldé de Pikine et Modou Lo, roi des arènes, ce dimanche. Selon L’AS, elles ont la psychose des agressions et appellent les forces de défense et sécurité à mettre en place un important dispositif.