Un célèbre journaliste se lance en politique : «Je veux être un bon député…»

Madiambal Diagne se lance dans la politique. Le célèbre journaliste sénégalais annonce qu’il va participer aux élections législative de 2024. « Je veux être un bon député qui contrôle rigoureusement l’action gouvernementale, et cela suffira à faire mon bonheur », a-t-il écrit ce lundi dans sa dernière chronique.

Il dit avoir longtemps résisté aux appels de «compatriotes» qui l’encourageaient à sauter le pas, croyant que ses prises de position publiques «suffiraient comme contribution à l’édification d’un Sénégal de paix, de démocratie et de prospérité ; en tout cas pour en faire un pays mieux gouverné par ses élites».

« Des acteurs politiques, devenant de plus en plus intolérants et réfractaires à la critique, ont instauré un certain manichéisme dans la vie publique, de sorte que toute personne qui porterait une critique quelconque à propos de leur action est estampillé du bord politique opposé », a fait savoir le journaliste.

De l’avis du patron du groupe de presse Avenir Communication, le Sénégal est en train d’aller à vau-l’eau, avec des gouvernants manifestement incompétents, sans vertu et veules. « Ils ont érigé le mensonge, l’arrogance et l’irrévérence en méthode de gouvernement. Je ne saurais me résigner, l’accepter, sans me donner les moyens de les combattre », a déclaré Madiambal Diagne.