Un chat oblige un avion à atterrir

Le chat n’était visiblement pas satisfait des conditions de voyage… et a voulu le faire savoir. Le quotidien soudanais Al-Sudani révèle cette histoire invraisemblable. Mercredi 24 février, un avion de la compagnie aérienne locale Tarco Aviation s’est vu obligé de faire demi-tour après seulement une demi-heure de vol. Un problème technique ? Pas vraiment… La raison porte sur un type de passager pour le moins peu commun. Un chat a tout bonnement attaqué le commandant de bord dans son cockpit.

Infiltré lors du nettoyage de l’avion ?

Et le félin a vu les choses en grand, puisqu’il s’agissait d’un vol international, reliant la capitale soudanaise Khartoum à celle du Qatar, Doha. La question que vous vous posez sûrement est : comment l’animal a-t-il pu se retrouver dans les airs, qui plus est dans le cockpit ? Toujours selon les informations d’Al-Sudani, le félin aurait pu pénétrer dans l’appareil la veille, lors de son nettoyage ou d’un contrôle de routine.

Le chat, ce grand voyageur

Avions et chats, le début d’une histoire d’amour ? En février dernier, The Independant rapportait une autre histoire surprenante sur le sujet. Un félin a été aperçu dans le cockpit d’un Boeing 737 posé à l’aéroport international de Tel-Aviv, en Israël, et en provenance de Dubaï, aux Emirats arabes unis. L’avion était cloué au sol depuis le 24 janvier dernier, ce qui suggère que le félin aurait survécu sans eau ni nourriture durant deux semaines.

En 2019, le quotidien britannique racontait l’histoire d’un chat qui souhaitait visiblement prendre part au voyage de ses maîtres. Nick et Voirrey Coole s’apprêtaient à s’envoler pour New York, avant de se faire arrêter avant l’embarquement. Les scanners avaient révélé que leur chat Candy, s’était faufilé dans l‘une de leurs valises.