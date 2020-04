Un chef religieux enterré dans sa Mercedes

Le chef traditionnel Tshekede Pitso avait sa propre route vers le ciel après que sa famille ait honoré son dernier souhait d’être enterré dans sa fidèle Mercedes Benz.

Le chef Pitso, 72 ans, a été conduit à sa dernière demeure à l’arrière d’une remorque vêtue de son costume blanc préféré, les deux mains attachées au volant.



Ensuite, les directeurs de funérailles ont guidé les rampes de descente de la Mercedes E500 des années 1990 et dans la «tombe», qui avait été spécialement creusée par une excavatrice à huit pieds de profondeur.

L’ancien homme d’affaires et père de six enfants mariés a ensuite été mis au repos lors d’une cérémonie religieuse officielle dans le champ funéraire familial à leur domicile en Afrique du Sud.

Le politicien de haut rang du Mouvement démocratique uni est devenu le sujet de discussion de la nation avec ses funérailles bizarres, qui ont vu les villageois enfreindre les règles de verrouillage du coronavirus pour y assister.

Sa fille Sefora Letswaka, 49 ans, a déclaré: « Mon père était autrefois un homme d’affaires riche et possédait une flotte de voitures Mercedes, mais vers la fin, il a connu des moments difficiles et ils sont partis.

«Il y a environ deux ans, il s’est acheté une Mercedes-Benz d’occasion. Il ne fallut pas longtemps avant qu’il ne tombe en panne, mais il y passait encore une grande partie de son temps à l’extérieur de la maison.

« Il ne pouvait pas conduire, mais c’était là qu’il était heureux et passait une grande partie de son temps, assis derrière le volant et a déclaré que le moment venu, il voulait y être enterré.

« Nous l’avons écouté et honoré son souhait et espérons qu’il est heureux de nous regarder », a-t-elle déclaré après les funérailles du village de Jozana à Sterkspruit, dans le Cap oriental.

Le chef de l’UDM, Bantu Holomisa, a déclaré: « Vous étiez flamboyant même dans la mort et je ne suis pas surpris que vous ayez demandé à être emmené à votre dernier lieu de repos dans votre Mercedes Benz préférée. »

L’ancien propriétaire d’une chaîne de supermarchés était un chef local respecté et les villageois se sont rendus en masse pour regarder le chef être remorqué jusqu’à sa tombe à travers les rues.



Le chef Pitso s’est effondré et est décédé la semaine dernière après être sorti de chez lui pour marcher jusqu’à sa fidèle Mercedes garée sur la route, où il écoutait l’autoradio et «se relaxait».

Des sources familiales ont déclaré que le veuf n’était pas malade, mais qu’il était simplement mort de vieillesse et qu’il avait demandé à ses trois filles et à ses deux fils survivants de l’enterrer dans sa voiture.

Thabiso Mantutle, directeur du salon funéraire Phomolong, a déclaré: « Nous n’avons jamais eu une telle demande avant d’être enterré dans une voiture et c’était une tâche difficile et stressante à entreprendre.

«Nous devions nous assurer que nous avions toutes les mesures correctes pour enterrer complètement la voiture et construire la rampe pour la mettre dans la tombe et obtenir toutes les formalités administratives nécessaires.

« Nous avons obtenu toutes les autorisations officielles de toutes les autorités compétentes pour effectuer les funérailles », a-t-il déclaré.