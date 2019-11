UN COMÉDIEN À L’HÉMICYCLE !

Certains députés sont la risée du Sénégal. Ils enchaînent les incartades et leur insignifiance prend une dimension dramatique. Et au lieu de servir de force de propositions pour relayer les préoccupations des citoyens au sommet de l’Etat, ils préfèrent incarner des rôles comiques dans les comédies les plus burlesques.

Etre député au Sénégal, c’est le nouveau sketch qui fait rire les sénégalais à défaut de les faire pleurer. Réputés pour leur piètre niveau intellectuel, leur absentéisme légendaire, leur engagement en faveur du non-débat, nos députés défraient à nouveau la chronique en raison de leur comportement indélicat. Le député Bara Doly a démontré parfaitement son exemplarité morale en proférant les mensonges les plus immorales lors d’une séance plénière au cours de laquelle il était censé apporter des solutions concrètes aux problèmes des Sénégalais. Mais, décidément, cette mission ne préoccupe guère ce parlementaire lequel a dangereusement dérapé hier à l’hémicycle.

Du coq à l’âne, Bara Doly s’embourbe dans toutes les sauces et s’érige en donneur de leçon de dextérité sans connaitre nul tenant ou aboutissant de ses agitations cavalières.

En soldat de la cause perdue il s’excite au maximum pour venir à bout de ce qu’il doit appeler sa taille politique détenue mordicus par des mains diaboliques dont il peine à s’en démarquer. Au vu de tous et aux rires des avertis, il n’arrive à se projeter dans le rôle du Député qui penserait sa circonscription et l’état de la nation pour panser leurs douleurs ou ses erreurs propres.

A la place de ses tares en matière de pensées il érige du comique, met en scène et joue le rôle principal dans sa pièce.

Quand son impertinence le tien, son incohérence avoue sa cécité morale. Quand il affirme par exemple, tel un criquet pèlerin se débrouillerait sur une frondaison, que le ministre du pétrole et des énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, veut succéder au président Macky Sall en 2024. Un mensonge ahurissant !

Le « comédien » Doly doit être conscient d’une chose, le Député quand ça ne sait pas faire des pensées futuristes ou trouver des solutions éminentes et imminentes, ça ne se lance pas dans des navigations comiques, mensongéres et envahissantes dans la négation et la médiocrité.

Sinon il risque d’avoir du grain à moudre et la poudre résultante à se déverser pour paraître par la suite tel un clown.

LA PENSÉE JUSTE, LA PAROLE VRAIE, L’ACTE SENSÉ !