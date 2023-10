Un communiqué sur Amadou Ba fait réagir le CORED

Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (Cored) a dénoncé ce mardi, dans un communiqué que de nombreux quotidiens se sont contentés de reproduire dans leurs éditions de lundi, un communiqué de presse du Premier ministre et candidat de la majorité à la présidentielle de février 2024 Amadou Ba, sans l’utilisation des guillemets nécessaires en la circonstance.

Ces similitudes dans le traitement de cette information ont attiré l’attention du CORED qui déplore « ces pratiques dans ce contexte d’effervescence politique et appelle les médias à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l’information ». Selon le Conseil, cette dissimulation de la provenance du texte constitue un manquement grave à l’éthique et à la déontologie des journalistes, et au principe de transparence, soulignant que « cette pratique porte atteinte à la crédibilité et à l’indépendance rédactionnelle des journalistes ainsi que celles des médias ».

Le CORED rappelle qu’il n’est pas interdit aux rédactions de publier des textes venant de tiers. Toutefois, elles sont tenues de mentionner clairement l’origine, la source et/ou l’auteur pour que le public soit édifié. Il réaffirme que, par respect pour le lecteur, les médias ont l’obligation de faire la distinction entre publi-reportages, communiqués et articles rédactionnels, conformément aux règles d’éthique et de déontologie qui régissent la profession de journaliste.