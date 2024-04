Côte d’Ivoire : un des braqueurs achète un terrain à 17 millions FCFA

UN DES BANDITS ARRÊTÉS A ACHETÉ UN TERRAIN DE 17 MILLIONS, TOUT SUR LEUR INTERPELLATION

Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Man ont interpelé, le jeudi 28 mars 2024, l’un des braqueurs de l’opérateur économique N.Y. Parfait qui a été dépossédé, la veille, de la somme 21 millions de francs cfa devant servir à l’achat des fèves de cacao.

L’opérateur économique N.Y. Parfait a perdu, le mercredi 27 mars 2024, dans un braquage à Guiglo, la somme de 21 millions de francs qu’il devait remettre à des pisteurs pour l’achat des fèves de cacao. Le lendemain de ce braquage perpétré par un gang de 5 individus, le nommé S. Ousmane a été interpellé à Guiglo. Exploitant de précieuses informations, les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Man ont mis le grappin sur le nommé S. Inoussa, le mercredi 3 avril 2024, à Daloa. Il était porteur d’un pistolet automatique.

Selon nos sources, lors de l’interpellation de S. Inoussa, les éléments de la BRI se sont rendus compte qu’il avait un lien avec un précédent braquage perpétré le lundi 23 octobre 2023, à Duekoué, où la victime, le nommé S. Amidou, PCA d’une coopérative, a perdu la somme de 148 millions de francs cfa. S. Inoussa a même acheté un terrain d’une valeur de 17 millions de francs cfa.

Après l’exploit de la BRI de Man, on en sait un peu plus sur ce gang dirigé un certain Oumar, composé du nommé Houphouët, S. Ousmane, Namatché et S. Inoussa.

Le nommé N. Y. Parfait, 34 ans, opérateur économique et PCA d’une coopérative a été braqué à Guiglo, dans une station-service où il s’était rendu pour se ravitailler en carburant

Il nous revient que le mercredi 27 mars 2024, le nommé N. Y. Parfait, 34 ans, opérateur économique et PCA d’une coopérative a été braqué à Guiglo, dans une station-service où il s’était rendu pour se ravitailler en carburant. Dans la matinée, il s’était rendu dans une banque de la ville pour retirer la somme de 21 millions pour l’achat des fèves de cacao. Après cette opération, il a marqué un arrêt à la station Ola. Mal lui en prit.

Le temps de prendre du carburant, il a été accosté par deux individus à moto (Oumar et Houphouët) qui lui ont intimé l’ordre de leur remettre la clé du véhicule. N.Y. Parfait a refusé de s’exécuter et les bandits ont sorti l’arme. Devant la menace, la victime a condamné le véhicule avant de prendre la fuite. Les bandits armés de kalach ont tiré dans les portières. Ils ont ouvert le véhicule et ont pris le sac contenant la somme de 21 millions.

Pendant le braquage, S. Ousmane et S. Inoussa étaient sur une moto pour faire le guet. Le braquage réussi, les bandits sont allés faire le partage, avant que certains ne prennent la route pour Daloa où chacun a pris sa direction.

Selon nos sources, c’est le nommé Namatché qui a informé le gang que l’opérateur économique (la victime) venait de faire le retrait d’une forte somme à la banque. Mais ayant eu vent de l’arrestation de l’un des braqueurs le lendemain, il a pris la poudre d’escampette. La Police est actuellement aux trousses des 3 bandits en fuite.

