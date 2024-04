Milliards envolés sous Macky Sall…Panique chez les anciens ministres, DAGE et DG

Macky Sall est un Président « bizarre ». Il garde le pouvoir pendant 12 ans avec le soutien d’une forte coalition. Et au moment de partir, il cède généreusement le pouvoir à l’opposition radicale qui menace de sévir. Et Macky Sall quitte le pays avec sa famille et laisse tous ceux qui l’ont soutenu à la vindicte du nouveau régime. Macky Sall a fui le pays en abandonnant tous ceux qui, sous son régime, l’avaient soutenu. Et aujourd’hui, ces ministres, DAGE, PDG et DG doivent faire face à la furie du nouveau régime qui réclame la reddition des comptes. Ce sera sans le véritable ordonnateur des dépenses.

Ça chauffe dans le camp des anciens ministres, Directeurs de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) des ministères, Président-Directeurs Généraux (PDG) et directeurs Généraux (DG) des entreprises. Ils doivent rendre compte de la gestion des milliards sous le régime de Macky Sall. Et ce dernier qui est hors du Sénégal avec les membres de sa famille, les a abandonnés à leur sort.

Le nouveau régime a déjà des dossiers en main. Les différents rapports des corps de contrôle. Des rapports que Macky Sall avait mis sous le coude. Cela ne doit pas être la sérénité du côté de tous ceux qui ont été épinglés dans les rapports des différents corps de contrôle. La reddition des comptes est une forte demande de la population sénégalaise. Et un des thèmes de campagne de Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été la reddition des comptes.

Les Corps de contrôle ont fourni des rapports sur les dossiers suivants : soupçons de corruption du COUD avec l’ancien ministre Cheikh Oumar Anne, l’affaire Petro Tim avec Aliou Sall frère du Président Macky Sall, le scandale des 94 milliards avec Mamour Diallo, le dossier des 29 milliards du Prodac, le carnage des 1000 milliards des fonds COVID et l’ensemble des 34 dossiers d’enquêtes ficelés et déposés par l’OFNAC et les autres corps de contrôle devant le Procureur de la République.

Le nouveau régime détient tous ses dossiers. Et tous les responsables impliqués devront faire face à la justice du nouveau ministre, Ousmane Diagne. Les ministres et leurs DAGE, les PDG et leurs DG se sentent abandonnés par celui qui a ordonné les dépenses, en l’occurrence, Macky Sall. Mais ce dernier a fui la colère des nouvelles autorités.

Macky a favorisé l’arrivée au pouvoir de cette opposition radicale. Mais il n’a pas attendu la reddition des comptes. Macky Sall a quitté le pays le 02 avril, jour de la fin de son régime. Il n’a même pas attendu une seule minute. Cela ressemble à une fuite. Lui qui se disait homme digne qui ne fuit devant rien. D’aucuns soutiennent que Macky Sall a bien surveillé ses arrières avant de céder le pouvoir. Sachant que rien ne pouvait arrêter le rouleau compresseur qui accompagnait durant la campagne le duo « Diomaye-Sonko, Macky Sall a choisi de négocier sa sortie.

Il est parti du Sénégal avec même la bénédiction du nouveau Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a même mis à sa disposition l’avion présidentiel. Macky Sall est parti tranquille du Sénégal avec sa famille. Par contre, il laisse seuls à leur sort, toutes ces personnes qui l’ont accompagné durant son exercice du pouvoir. Ces derniers commencent à trembler.

Le duo « Diomaye-Sonko » ne leur accordera aucun pouvoir. Ils rendront compte de leur gestion des deniers publics et aucune grâce ne sera accordée à tous ceux qui sont épinglés par les rapports des différents corps de contrôle. Macky Sall qui avait couvert leurs fautes et leurs mauvaises gestions des fonds publics qui les avaient été confiés, est parti, les laissant entre les griffes du duo « Diomaye-Sonko » qui les fait peur.

Surtout que dans certains scandales qui avaient été dénoncés, Ousmane Sonko a été l’un des plus grands pourfendeurs de tous ceux qui avaient été épinglés. Ousmane Sonko avait le sentiment d’être ridiculisé, d’autant que certaines dénonciations lui ont valu sa traduction et sa condamnation devant la justice. Voilà pourquoi certains pontes de l’ancien régime doivent commencer à trembler.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn