Un élevage de porcs sur l’aéroport d’Amsterdam

Des oies sauvages étaient attirées par un terrain agricole situé entre deux pistes de l’aéroport d’Amsterdam.

Face à la multiplication des populations aviaires autour de Schiphol, les autorités de l’aéroport cherchent des manières naturelles de tenir les oiseaux éloignés des pistes, afin d’éviter de dangereuses collisions. La solution la plus simple semble être de confier la mission à des cochons explique le site belge Business AM.

Installés dans un terrain de deux hectares situé entre deux pistes et destiné à l’agriculture, les porcs ont pour mission de s’y installer, de retourner le terrain, et de se délecter du moindre petit bout de betterave qui pourrait y rester. Et ainsi de passer avant les oiseaux, en particulier les oies sauvages, qui sont habituellement attirées par les quelques racines sucrées qui auraient échappé aux machines chargées de les arracher du sol.

A Schiphol, entre novembre 2018 et novembre 2019, ce sont 565 collisions entre un avion et un oiseau qui ont été recensées, et un Boeing 747 de KLM a été suffisamment endommagé pour devoir faire demi-tour souligne Business AM.