Macky change son cabinet…des entrées et des départs

C’est le grand chamboulement au Palais. Après l’arrivée de Serigne Bassirou Gueye au poste de ministre conseiller de Macky en charge des affaires juridiques en remplacement du juge Demba Kandji qui devient médiateur de la république, le président de la république ne va s’arrêter là car selon nos sources d’autres départs sont annoncés au sein du cabinet du président et les arrivées de « gros morceaux » sont aussi murmurées dans les coulisses.

Ça chauffe en ce moment au palais. Les directeurs, les chefs, ministres conseillers et conseillers spéciaux sont inquiets depuis des rumeurs de chamboulement au sein des différents cabinets sont devenues virales dans les couloirs du Palais. Plusieurs anciennes têtes du gouvernement et du palais ont été aperçues dans l’aile présidentielle. Et ils avaient rendez-vous avec le boss. Et depuis lors du côté du secrétariat général de la présidence ou les cabinets sont réunis, c’est la course aux marabouts…on annonce des départs et des arrivées.

Selon notre source, des « balèzes » du gouvernement qui ont pris langue avec le président vont revenir par la grande porte. Tous les grands artisans des victoires de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) aux élections et référendum sont annoncés dans le giron présidentiel. Certains qui ont voyagé avec le président et d’autres qui échangent tous les jours avec le président vont passer de l’ombre à la lumière. C’est un remaniement du cabinet qui va donner du punch à la coalition BBY en cette veille des Locales…mais aussi qui va préparer les Législatives.

Macky Sall n’est pas satisfait de son cabinet qui part en lambeaux avec des directeurs et chefs qui sont à l’origine des fissures du camp présidentiel. Et le président veut redonner à son cabinet et son entourage, son lustre d’antan…de 2019 et bien au-delà. Macky avait autour de lui des experts qui défendaient ses idées et sa vision et non leurs intérêts personnels. Et selon notre source, le président a décidé de s’offrir comme « cadeau de Noël » un cabinet « bou bess » (nouveau) avec hommes et femmes très connus du landerneau politique.

Les noms les plus chuchotés dans les couloirs de la présidence sont Mahammed Boun Abdallah Dionne et Mimi Touré, les deux anciens premiers ministres. Mais il y a aussi les noms d’anciens ministres tels Amadou Ba et Mouhamadou Makhtar Cissé. Et à côté des noms d’anciens membres du gouvernement, le nom de l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar est cité. Il s’agit de Moustapha Diakhaté dont le retour auprès de Macky est régulièrement chuchoté.

Mahammed Boun Abdallah Dionne n’a jamais quitté Macky et a même consolidé son statut de « Baye fall » du président même après son départ du palais. Il est toujours au service de « son patron ». Mimi Touré se fait rare aux yeux des Sénégalais mais son téléphone est toujours « branché Palais » ; le boss et Mimi se parlent. Amadou Ba est le plus visible dans l’entourage du président ; ses sorties et ses voyages avec le Patron ne sont plus des secrets.

Mouhamadou Makhtar Cissé n’a jamais quitté le Patron. Après son départ du gouvernement, il a réintégré l’inspection Général d’état géré par le palais. Donc, c’est de l’intérieur du Palais qu’il va refaire son apparition auprès de celui pour lequel il a toujours travaillé. Et quant à Moustapha Diakhaté, son amitié avec la première dame ne l’a jamais éloigné de Macky Sall. Leurs divergences ne sont que de façade. Les deux hommes se parlent par l’intermédiaire de Marème Faye Sall. Mais ces derniers jours, le Patron a pris langue avec Moustapha Diakhaté…

Mais ces retours ne surprennent point car ceux qui avaient été limogé du gouvernement le 1er novembre 2020, ne sont jamais réellement partis. Ils sont restés dans leur coin en attendant les instructions du patron. Maintenant ces retours annoncent aussi des départs du côté de la présidence. Et plusieurs noms sont annoncés dans le cabinet même de Macky. Un ministre d’état qui va occuper un poste honorifique et deux ministres et des ministres conseillers…

A suivre…

La Rédaction de xibaaru