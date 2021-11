Macky ne va pas lâcher le pouvoir…voici son plan

Le président Macky Sall a trouvé le bon bout pour secouer le landerneau politique. Sa décision de faire revenir le poste de Premier Ministre est devenu le sujet de toute discussion. Et elle est commentée dans tous les angles. Certains estiment que prenant une telle décision, le locataire du Palais se prépare à quitter le pouvoir en 2024 et à installer son dauphin. Mais les personnes qui font cette réflexion ne devrait pas trop rêver. Le chef de l’Etat est loin de vouloir abandonner le pouvoir. Macky qui ne fait rien au hasard, a ourdi son plan pour se maintenir au pouvoir.

Le pouvoir sera entre les mains de Macky Sall en 2024 si ces adversaires politiques ne sont pas vigilants. Le président a gouté aux délices du pouvoir et il ne laissera personne l’en faire sortir. Alors toutes ces personnes qui pensent le contraire se trompent lourdement. Pour s’éterniser à la fonction de chef de l’Etat, Macky n’a plus grand-chose à faire. Son entourage fera le travail pour lui. La première chose à faire consiste à gagner les élections locales du 23 janvier 2022.

« La candidature de Macky en 2024 est dans les résultats de 2022 (…) si on perd ces élections ce n’est pas la peine de continuer, nos résultats vont trancher le débat sur la candidature de Macky », déclarait Mahmoud Saleh, l’une des personnes les plus proches du président. Donc la mouvance présidentielle fera l’impossible pour gagner le maximum de départements et communes.

Une fois la victoire acquise, Macky pourra exécuter le reste de son plan. C’est à ce moment qu’il va surement nommer une nouvelle équipe gouvernementale. En effet, beaucoup de ces affidés expliquent la restauration du poste de premier par le fait qu’il doit présider l’Union Africaine. Et dans ce cas de figure Macky devra attendre la fin des Locales pour pouvoir agir. Car au début du mois de janvier, on sera en pleine campagne pour les élections du 23 janvier. Et les « Mackysards » seront occupés à battre campagne pour la victoire de Benno Bokk Yakaar.

Mais pour l’opposition ce volte-face de Macky sur le retour du premier ministre est du au discours du secrétaire d’Etat américain à Dakar. « Je sais que le Président Macky Sall a beaucoup de foi en la Constitution de son pays. Et, je suis sûr que c’est ça qu’il a en tête en menant la démocratie sénégalaise », déclarait Antony Blinken. Malheureusement, les personnes qui pensent que Macky Sall va suivre les conseils de Blinken ne connaissent pas le locataire du Palais. Une personne qui n’écoute pas le conseil des Khalifes généraux ne va surement pas écouter un « américain ».

Et même si Macky Sall venait à écouter les conseils de Blinken, il pourrait faire basculer la Constitution en sa faveur. Le chef de l’Etat a changé la Constitution neuf (9) fois. Donc pour se maintenir au pouvoir il n’aura plus qu’à refaire la même chose. Et sa majorité mécanique lui donnera le ciel et la terre. Mais les sénégalais ne laisseront surement pas faire. Abdoulaye Wade a tenté le coup pour la présidentielle de 2012 et ça n’a pas passé. Alors Macky ne fera pas exception.

Macky Sall s’agrippera au pouvoir jusqu’à la dernière énergie. Et à bien des égards, il fera l’impossible pour y arriver. Il matera ses opposants, fera taire la presse récalcitrante, changera la Constitution et, en dernière recours, cherchera quelqu’un pour parachever son œuvre (dauphin). Mais la tâche ne sera pas de tout repos pour lui. La justice ne joue plus son jeu et la pression de la rue s’accentue de jour en jour, avec des jeunes déterminés à le chasser du pouvoir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru