ORANGE MONEY VS WAVE : UTILISER ORANGE MONEY POUR POUSSER WAVE À RÉDUIRE SES FRAIS

Pour avoir la plus grande part du marché, il suffit d’offrir les meilleurs prix disponibles. Quand un marché est concurrentiel, les prix tendent vers le bas, ce qui est un avantage pour les consommateurs et cela permettra aux entreprises d’offrir plus de biens et de services et cela stimule toute l’économie.

Il ne faut pas négliger la qualité qui est un mot simple, mais au sens large. Quand on dit qualité, il faut aussi comprendre des services simples et fiables, des services après-vente, on parle de la manière d’accueillir les clients et de régler leurs problèmes. Quand les consommateurs savent qu’ils peuvent compter sur le service après-vente d’une entreprise, ils sont plus fidèles à cette entreprise. L’aspect le plus important dans un marché concurrentiel est de toujours innover et d’éviter le statu-quo qui tue la mentalité compétitive de n’importe quelle entreprise.

Comment la fintech Wave, qui s’est officiellement installée en 2016 à Dakar et dont le modèle est simple : appliquer des frais de transaction fixes de 1 % et ne pas répercuter les frais sur les paiements de factures aux clients, a réussi à déstabiliser Orange ? La complaisance d’ Orange?

Dans le but de moderniser son service, la SONATEL a investi des milliards de FCFA : elle a eu à moderniser le réseau filaire et le réseau mobile ainsi que les câbles en fibres optiques. Elle a lancé la 4G et la 4G +, et normalement avant d’entreprendre ces investissements, les entreprises augmentent les prix, mais la SONATEL était en mesure de maintenir ses prix à cause de sa santé financière pour la satisfaction de ses clients.

Il ne faut pas négliger le fait que durant les dernières années le prix de l’Internet mobile a baissé de presque 70 % et celui de l’Internet fixe d’un peu plus de 80 % et que notre pays a les tarifs Internet les plus compétitifs du continent. La qualité de son service a permis l’accroissement du nombre de ses abonnés qui est de presque 33 millions de clients pour un chiffre d’affaires de 1 086,7 milliards de FCFA en 2019.

Quand Orange a changé sa stratégie en baissant ses frais du mobile money, les populations ne semblent pas s’en réjouir, mais plutôt disent qu’elles préfèrent rester avec Wave, car elles ont le sentiment d’être négligées par Orange pendant des années. On se rappelle quand Orange a changé ses offres illimix, on a entendu des voix se lever d’un peu partout pour appeler au boycott.

Si Orange a des prix plus compétitifs que Wave, il ne faut pas fausser la concurrence en disant qu’on préfère payer plus cher et rester avec Wave. Si les consommateurs utilisent les services d’ Orange, cela poussera Wave à être plus innovante et cette concurrence ne sera que bénéfique pour les consommateurs. Si Orange n’existait plus, vous sauriez que notre économie en souffrirait, c’est plus de 4 500 emplois directs sans compter les dizaines de milliers d’emplois indirects et ce sont des milliards perdus par le gouvernement du Sénégal. Orange perdrait aussi me dira-t- on. Une entreprise qui perd est-elle comparable à une nation qui perd ?

Je juge nécessaire de rappeler que la fondation SONATEL, ce sont 13 programmes déroulés chaque année et ce sont 5 milliards FCFA investis dans des structures de santé et près de 3 500 bourses d’excellence octroyées aux filles les plus brillantes. Avec l’apparition de la pandémie au Sénégal, le groupe SONATEL fait partie des premières entreprises à avoir soutenu l’Etat du Sénégal avec 2 milliards de FCFA sans compter la réhabilitation d’un site d’urgence à l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar et l’aménagement de l’ex-aérogare des pèlerins du même aéroport pour plus de 200 millions de FCFA sans oublier le renforcement du matériel médical du Centre de traitement de Diamniadio pour plus de 70 millions de FCFA et sans négliger l’installation et l’équipement pour renforcer la capacité du centre appel du numéro vert 800 00 50 50 pour 51 millions de FCFA. Qu’est-ce que Wave amène au Sénégal ? Quelques emplois, un marché concurrentiel qui est une bonne chose, mais cela n’est pas comparable à ce qu’ Orange fait pour le Sénégal.

Avec l’utilisation en masse de Facebook Messenger, WhatsApp, Skype et Viber, il faut noter que cela n’a pas été du côté des opérateurs téléphoniques. Ces services over-the-top (OTT) ont coûté 20 milliards de FCFA à la SONATEL en 2018. Avec 100 FCFA en moyenne pour une conversation allant d’Orange vers un autre opérateur sur le territoire national et 200 FCFA pour un appel vers l’étranger, il est préférable pour le client d’utiliser les services OTT. Il faut noter que la SONATEL a des objectifs et qu’avec des pertes que certains diront minimes par rapport à leur chiffre d’affaires. Mais il faut quand même reconnaître que si leur chiffre d’affaires est aussi colossal, c’est parce qu’ils doivent faire quelque chose de bien et l’Etat du Sénégal en bénéficie, donc nous, Senegalais, en bénéficions inéluctablement.

Le but de chaque entreprise n’est pas le profit, mais le résultat, et il faut s’assurer que ce résultat soit positif pour que cela soit un profit. Le gage de bonne santé de l’entreprise s’agit entre autres d’avoir des salariés qui sont bien traités. Je peux dire sans me tromper que la SONATEL fait partie des meilleures entreprises au Sénégal sur le plan salarial et avantages- ses clients, et ses actionnaires. Est-ce que Wave traite bien ses employés ?

Orange avait décidé de ne pas repenser ses offres en utilisant la technique de beaucoup d’entreprises qui est de vendre le produit de base pas cher, mais d’augmenter la marge sur les consommables. Une technique beaucoup plus compliquée quand il s’agit de services que de biens, mais qui est quand même faisable. Dans un pays pauvre comme le Sénégal, Orange devait faire du up-selling en proposant au moins deux gammes, un qui est low-cost pour pouvoir concurrencer Wave, un qui est medium cost, mais qui est dissuasif par rapport au prix de la gamme premium. Cela pousserait les clients à utiliser la gamme premium. Cela créerait moins de clients frustrés, car ils auront le choix. Dans la gamme medium cost, il faut des avantages pour les clients qui préfèrent utiliser cette gamme.

Après tout, il y a Free money et Wave et chaque client est libre de migrer s’il ne se retrouve pas dans les offres, mais je conseille vivement aux consommateurs d’utiliser les services d’Orange money qui sont plus bas pour pousser Wave à réduire ses frais. La concurrence est une bonne chose dans le marché pour le client, car cela donne le choix au consommateur d’aller autre part s’il n’est pas content là où il est. Si vous n’êtes pas content avec la SENELEC, que faites-vous ? Vous restez avec la SENELEC, car vous n’avez pas d’autres choix.

Mohamed Dia