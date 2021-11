Qui veut la peau de Mahmoud Saleh ?

Depuis sa nomination comme Directeur de Cabinet du Président de la République, Mr Mahmoud Saleh ne cesse d’être la cible d’une bande de malfrats. Il est attaqué régulièrement pour un oui ou pour un non. Chacune de ces sorties est une occasion pour ces derniers de jeter l’opprobre sur son discours. Mais à force de vouloir ainsi le mettre en mal avec le Président, ces flingueurs en costume trois pièces finissent par se ridiculiser sans le savoir.

La politique est d’abord et avant tout une affaire de gentlemans (surtout pour des gens qui sont dans le même navire). Malheureusement, certains pensent que faire de la politique c’est être violent ou insolent. Il y a des manières plus élégantes pour montrer sa « virilité » en politique que d’insulter ou de salir. D’ailleurs, nous avons en la personne du Président de la République un bel exemple. Sa courtoisie et son élégance ne sont plus à démontrer et c’est l’une des raisons qui ont fait que les sénégalais ont voté pour lui. La démarche de Mr Saleh s‘inscrit dans cette même dynamique. D’habitude calme et réfléchi, il ne réagit même pas à ces petitesses. Et c’est ce qui fait sa grandeur.

Au-delà de son rôle dans l’histoire politique du Sénégal en tant qu’opposant ou partisan au pouvoir (Homme de dialogue et de Paix), Mahmoud mérite un peu de respect. Mais comment apprendre à ceux qui n’ont connu que la violence et la désinvolture que la politique c’est d’abord et avant tout des valeurs morales et d’éthiques. Le Président l’a compris et c’est pour cela qu’il a choisi (sans contrainte aucune ou calcul politique) d’avoir un sage comme Mahmoud au cœur de sa garde rapprochée.

En ces temps où le pays a besoin de dialogue, de paix et surtout d’hommes responsables, certains continuent, dans leur inculture et leur incivisme, à insulter à tout bout de champs jusque dans leur propre rang. Mais heureusement qu’il nous reste encore des autorités dignes et lucides et qui ne répondent pas aux sottises. C’est la plus belle leçon de sagesse qu’on peut donner aux générations futures.

Il est décevant de voir des membres du gouvernement, surtout certains qui occupent des postes de responsabilité, avoir une communication faite d’insultes, d’injures et de façon systématique envers d’autres membres de la coalition présidentielle. En effet, s‘en prendre à Mahmoud Saleh, c’est s‘en prendre au Président lui-même. Il n’existe pas de « délit d’opinion » au Sénégal, un Directeur de cabinet a le droit d’exprimer sa pensée sans que cela soit directement attribué au Président. Nous somme en Démocratie et le Chef de l’Etat reste un homme ouvert (car c’est lui que les sénégalais ont élu et c’est sa parole qui compte en dernière instance). Donc, il n’y pas lieu de monter sur ses grands chevaux et de tirer à boulets rouges sur une personnalité qui ne fait qu’exprimer son opinion et de manière courtoise notamment. Comme disent les latins : « Bene audire hi ».

Dr Malao Kante (sociologue et philosophe)