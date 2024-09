Un grand danger guette les agents de la fonction publique, selon

Dans un communiqué repris par Bés Bi, le Parti de l’indépendance et du travail (Pit) alerte sur «un grave danger» qui menace les agents de la Fonction publique et les retraités. Si l’on en croit Samba Sy secrétaire général) et ses camarades, le gouvernement envisagerait de baisser les salaires des premiers et les pensions des seconds.

«Comme en 1994, il s’agit de faire barrage […]. Le slogan ‘Touche pas à mon salaire !’ doit devenir, dès à présent, le cri de ralliement de tous les travailleurs désireux de défendre les acquis obtenus de haute lutte par des générations de travailleurs», suggère le Pit.

Le parti de gauche croit savoir que «les législatives du 17 novembre 2024 ne constituent ainsi qu’un frein temporaire à l’application de cette décision». Il embraye : «Un tel choix antisocial s’inscrit dans la logique de régimes politiques qui, cyniquement, considèrent les salaires des travailleurs comme de simples variables d’ajustement, rappelant tristement les années douloureuses des politiques d’ajustement structurel.»

Avec Seneweb