Achat d’armes : Fadilou Keita accable Macky Sall

Les nouveaux gouvernants ont toutes les preuves sur l’affaire d’achat d’armes par la présidence sous Macky Sall. C’est la révélation de Fadilou Keita, le directeur général de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC).

«C’est un président qui, ouvertement, arme ses collaborateurs, un président qui reçoit à la présidence de la République des cargaisons de munitions et d’armes. Les contrats sont là, les voitures qui ont transporté, les transitaires qui ont amené ce matériel-là, les chauffeurs qui les ont convoyées, toutes ces informations sont disponibles. Donc la responsabilité du président de la République est clairement engagée. Aujourd’hui personne ne peut venir démentir l’affaire car ce sont des éléments probants que les gens ont. Et donc il va falloir que lui et ses acolytes répondent de cela. Il ne faudrait plus jamais au Sénégal que des choses comme ça se passe», a-t-il déclaré dans le Grand Jury.