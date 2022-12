Un gros scandale risque d’éclabousser l’hôpital Le Dantec

Après le « Covidgate », le peuple sénégalais risque de subir un autre scandale relatif à la démolition de hôpital Aristide Le Dantec que « Le Témoin » quotidien qualifie de « Dantecgate ». En effet, bien avant le projet de déménagement-démolition-reconstruction, l’Etat avait renforcé le plateau technique de tous les services de l’hôpital Aristide Le Dantec. Ce suite à l’exécution d’un vaste programme d’équipement estimé à plusieurs milliards CFA.

A cet effet, de nouvelles unités de cardiologie interventionnelle et de web radiologie numérisée avaient été commandées et installées sans oublier les équipements du centre de dialyse, de la pédiatrie, de l’orthopédie, de la cancérologie, de la maternité etc. Mieux, l’Etat avait aussi commandé des scanners, des endoscopes pour l’urologie, des lots d’équipement pour la biologie et l’immunologie, des vidéo- laryngoscopes pour la réanimation etc. Tous ces équipements et matériels ont-ils été bien sécurisés, surveillés ou réinstallés dans d’autres structures sanitaires lors du déménagement des services ?

Selon un membre du corps des techniciens de laboratoire médical, la plupart des équipements très coûteux et autres accessoires des blocs opératoires ont été dépecés et détournés vers des cliniques privées. « Le président de la République n’a qu’à envoyer la gendarmerie ou la Cour des comptes pour pister, localiser, auditer ou faire l’inventaire du plateau technique de tous les services de l’hôpital Le Dantec. Bilahi… les résultats seront plus catastrophiques que le Covidgate ! » a juré notre interlocuteur au « Témoin » quotidien.