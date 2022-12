Fonds Covid : Des hôtels invités à rembourser 400 millions de FCFA à la DGID

Dans son rapport dont les conclusions sont considérées comme un « Covidgate », la Cour des Comptes a souligné un surplus sur la subvention de réceptifs hôteliers. Selon le rapport, la base mensuelle pour octroyer une subvention à une entreprise est le versement des retenues à la source (VRS) payé pour le mois de janvier ou le mois de février, en prenant en compte le montant le plus favorable pour le contribuable. Le montant de la subvention accordée ne doit pas être supérieur au montant de VRS, base de référence, multiplié par le nombre de mois concernant la mesure. Des écarts entre les montants des subventions calculés sur la base mensuelle de référence et ceux inscrits dans l’état récapitulatif des subventions supposées être effectivement octroyées aux entreprises requérantes.

Le montant additionnel fait ressortir un manque à gagner de 387 264 645 FCFA qui résulte d’un surplus de subvention accordée aux entreprises : Novotel, Pullman et Supdeco. En tout état de cause, PULLMAN devrait recevoir 118 544 252, NOVOTEL a reçu 150 427 732 et enfin SUPDECO DAKAR a reçu 89 473 953. La direction générale des impôts et domaines (DGID) admet que « le montant des retenues déclarées et non reversées sur les 4 mois (mars à juin 2020) est supérieur au montant de la subvention auquel ont droit NOVOTEL, PULLMAN et SUPDECO .