Un hommage prévu pour les 100 ans d’Amadou Makhtar Mbow

Le 20 mars prochain, Amadou Mahtar Mbow va souffler sa centième bougie. Son centenaire sera fêté à travers un grand colloque qui va réunir d’éminents intellectuels pour rendre hommage à ce TrésorHumain Vivant.

A ce propos, un comité de célébration du centenaire de l’ancien ministre, Directeur général de l’UNESCO, Président des Assises nationales et Président de la Commission nationale de réforme des institutions, est mis en place pour l’organisation de l’évènement.

D’ailleurs ce comité annonce la tenue d’un colloque international et le vernissage d’une exposition qui seront consacrés à la vie et l’œuvre du Pr Amadou Makhtar Mbow, le 20 mars au Musée des Civilisations Noires.

Mais à cause de la pandémie, les activités se dérouleront en mixte, présentiel et webinaires. Le Colloque traitera des trois thèmes à savoir : Amadou Makhtar Mbow l’Éducateur émérite, le Visionnaire, et la permanence d’un engagement politique et citoyen.