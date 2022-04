« Un homme riche doit avoir plusieurs femmes » selon ce pasteur

“Chaque homme riche doit épouser plus d’une femme”, dixit un pasteur ghanéen…

Le pasteur ghanéen, Bishop Ajagurajah a fait une déclaration concernant la polygamie et pourquoi il soutient pleinement ce type de système de mariage.

Ajagurajah, qui a beaucoup prêché sur la polygamie cette fois-ci, a déclaré que chaque homme riche devrait se procurer plus d’une femme. Selon lui, il est juste que chaque homme épouse plus d’une vie, car certains patriarches de la Bible avaient plus d’une femme, Salomon ayant même jusqu’à trois cents femmes et sept cents concubines.

Tout en faisant cette déclaration, il a averti que les femmes mariées qui veulent vivre longtemps et que leur vie ne soit pas gâchée par une femme jalouse devraient permettre à leur mari d’ajouter une autre épouse s’il en a la capacité.

Lors d’une interview avec Fiifi Pratt sur la radio locale ghanéenne Kingdom Plus FM, Ajagurajah s’exprimant dans la langue locale le Twi, a également noté que certains hommes avec deux femmes ou plus ont plus de paix que ceux qui ont décidé de suivre le Nouveau Testament et d’épouser une seule femme. Voir la suite ici