ATTAQUES INJUSTES CONTRE LE MINISTRE ABDOULAYE DAOUDA DIALLO

Le mouvement ‘’Banlieue en Actions avec Macky’’ démonte les faux arguments brandis et met à nu les encagoulés mercenaires

Ils n’ont pas cessé de vouloir tirer sur le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui, pourtant, est en train de réussir d’excellents résultats à la tête du département des Finances et du Budget. Mais, à chacune de leur sortie, ils frisent le ridicule, avec des arguments aussi faux que fallacieux. Ils, ce sont des mécontents tapis dans l’ombre qui utilisent les services de mercenaires encagoulés qui usent de pression et de chantage pour exister. C’est la raison pour laquelle le mouvement ‘’Banlieue en Actions pour Macky’’ a réagi aux mensongères allégations servies dans le seul vouloir de discréditer un honnête citoyen qui hérite de la confiance du chef de l’Etat. Un cadre émérite en la personne du Ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui dispose d’une compétence avérée en matière professionnelle et d’une grande base politique qui a énormément contribué dans la victoire acquise dès le premier tour par le Président Macky Sall.

Selon Moustapha Ndiaye, le leader du mouvement ‘’Banlieue en Actions pour Macky’’, « ces encagoulés perdent leur temps, car, l’homme multidimensionnel que nous connaissons, ce grand intellectuel, Inspecteur des Impôts et Domaines de Classe Exceptionnelle qui satisfait entièrement le chef de l’Etat qui lui a fait confiance, ce haut cadre de l’ administration connu pour sa compétence ne descendra jamais aussi bas pour réagir à des mensonges cousus de fil blanc. Autre chose qui caractérise Abdoulaye Daouda Diallo, c’est plutôt sa loyauté vis-à-vis du chef de l’Etat, une qualité rare présentement, sans oublier qu’il dispose d’une base affective solide, apte à remporter les prochaines échéances électorales aves le Président Macky Sall. Donc, c’est passer à côté de son sujet en voulant faire porter à Abdoulaye Daouda Diallo tous leurs problèmes de la vie. Pire encore, notre ami s’est fourvoyé quand il impute les problèmes des fonctionnaires de la Direction de la Coopération Internationale à l’actuel Ministre des Finances », réagit ainsi le Président du mouvement né en banlieue. Moustapha Ndiaye d’enfoncer: « Ce que ces encagoulés ignorent, c’est que le Département dont il fait allusion est plutôt rattaché au Ministère de l’Economie et du Plan de notre distingué ami Amadou Hott dont la compétence est reconnue de tous. Car, en fait, c’est un brillant cadre qui a fait ses preuves au plan national comme international, notamment à la Banque Africaine de Développement et dont bientôt, nous allons tous cueillir les fruits de son important travail. Cette confusion qu’ils ont voulu entretenir les a trahis jusqu’à ne plus reconnaitre le fonctionnement et la dépendance des services rattachés à chaque Ministère. Ceci montre qu’ils ont tout faux avec des maladresses qui en disent long sur leurs mauvaises intentions », souligne Moustapha Ndiaye.