Un Nigerian raconte comment il a t.ué son père : « J’ai mélangé du poison

Un Nigérian de 29 ans, Mizanmil Abubakar, a raconté comment il a t.ué son père, Abubakar Adawa, 65 ans, dans la région de Barkin-Sale à Minna, dans l’état du Niger, au Nigeria.

Il a été rapporté que le suspect a brutalement assass!né son père, Abubakar Adawa, a coupé le corps en morceaux avec une houe et a enterré les restes dans une tombe dans leur enceinte.

Le commissaire de police de l’État, CP Shawulu Ebenezer Danmamman, a fait défiler le suspect au siège de la police, Dutsen-Kura Minna, le mercredi 7 août 2024.

Selon le CP, le suspect a avoué avoir servi à son père de la nourriture mélangée à du poison à rats avant de le découper à coups de hache, affirmant que le défunt avait beaucoup de haine pour lui.

« Le 30/07/2024 vers 10h00, une information a été reçue à la division de Kpakungu selon laquelle le 29/07/2024 vers 21h00, un certain Abubakar Adawa âgé de 65 ans avait disparu de sa maison dans le quartier de Barkin-Sale à Minna », peut-on lire dans le communiqué.

« Dès que cette information a été reçue, des agents de police rattachés à la division dirigés par le DPO ont visité la maison, tandis qu’un certain Mizanmil Abubakar âgé de 29 ans et Aisha Abubakar, la mère et le fils ont été invités à être interrogés.

Cependant, l’ensemble de l’enceinte a été minutieusement fouillé et, étonnamment, le corps découpé de la personne disparue a été découvert, enterré en partie dans une tombe à l’intérieur de l’enceinte.

Au cours de l’interrogatoire de la police nigeriane, ledit Mizanmil (fils) a avoué être responsable de cet acte horrible.

Il a également avoué que sa mère était sortie et lui avait demandé de préparer à manger pour la famille en attendant son retour ; il a dit avoir servi le repas de son père et l’avoir aspergé de poison à rats, que le père a mangé et a perdu la vie.

Immédiatement après avoir découvert cela, il a pris une houe et un couteau pour découper le corps de la victime, l’a emballé dans différents sacs et enterré dans une tombe de fortune dans l’enceinte.

Il a affirmé qu’il avait perpétré cet acte avant le retour de la mère, et que la raison de cet acte horrible était que le défunt avait beaucoup de ha!ne pour lui.

Le suspect a été transféré au SCID pour une enquête plus approfondie et sera traduit devant un tribunal nigerian pour être poursuivi dès que l’enquête sera terminée. »

Source AM