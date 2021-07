Ce Pasteur confirme que l’église est un business…

Le Pasteur Nigel Gaisie n’est plus à présenter. Il figure parmi les pasteurs ghanéens les plus populaires. Très controversé, il a récemment tenu dans une de ses prédications des propos sur lesquels se baseront assurément ses détracteurs pour le critiquer. Il a en effet très clairement stipulé que l’église de nos jours représente une entreprise et devrait être dirigé comme telle.

Chef fondateur de l’église Prophétic Hill Chapel, Nigel Gaisie affirme que l’église devrait être gérer comme une entreprise. Alors qu’il prêchait sur le thème « But », l’homme de Dieu a affirmé que tant que ses collègues pasteurs ne dirigeront pas leurs églises comme des entreprises, ils échoueront dans leurs missions.

«L’œuvre de Dieu est un business et je me fiche de la façon dont les gens l’interprètent. C’est pourquoi les Nigérians réussissent bien dans le ministère », a-t-il laissé entendre. Pour lui, le ministère de la parole n’est plus ce qu’il était il y a quelques années et il faut vivre selon les tendances actuelles. «Le visage, le mode opératoire et la méthodologie du ministère ont changé. Donc, si vous n’avez pas la mentalité commerciale et la position moderne de la façon dont l’entreprise devrait être gérée, vous échouerez », ajoute le pasteur.

Les déclarations du pasteur Nigel risquent d’énerver plusieurs de ses collègues qui ne regardent pas forcément l’église de la même manière. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont apprécié les propos du pasteur tandis que d’autres l’ont critiqué. Pour ces derniers, l’office de pasteur est avant tout une question de compassion et d’amour et dans ce sens n’a rien à avoir avec l’argent.