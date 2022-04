Un poisson avec des “lèvres humaines” sur une plage (Vidéo)

Un poisson à l’allure étrange est apparu sur une plage de Sidney. Il a la particularité d’avoir des lèvres semblables à celles d’un humain.

Alors qu’il effectuait son petit jogging quotidien, Drew Lambert est tombé nez à nez avec un poisson qui semblait tout droit sorti de l’espace. Comme on peut le voir sur la vidéo qu’il a capturée, la créature a l’air d’avoir des lèvres d’humain. On ne sait pas si l’on est fasciné ou dégoûtés par cette vision.

Un poisson en décomposition ?

Cette rencontre n’a en tout cas pas mis Drew Lambert en appétit. Interviewé par Yahoo Australia, il a déclaré : “Oh mon Dieu, c’est bizarre. On dirait qu’il plisse la bouche pour faire un bisou”.

C’est sur la plage de Bondi, à l’est de Sidney, que Drew Lambert a fait cette découverte. Surpris, cet Australien a directement pris la créature en photo et en vidéo, avant de poster le tout sur Reddit.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les internautes eux aussi ont été horrifiés par la vision du poisson. “On dirait une raie, mais il lui manque, genre, tout”, dit l’un. Un autre réplique : “C’est un genre de raie qui semble avoir perdu ses nageoires et sa queue. Il a l’air gonflé aussi, probablement à cause de la décomposition”.

Une raie Hypnos monopterygius

Comme le rapporte News Week, le cliché et la vidéo ont finalement été consultés par Laetitia Hannan, une responsable du Sea Life Sydney Aquarium. Selon elle, il s’agirait d’une Hypnos monopterygius, une raie très présente dans la région.

A sea creature with "human" lips and similar skin to a "shark" washed ashore on Bondi Beach in Sydney on Tuesday. Drew Lambert, who took the video, believes it could be a "decomposing coffin ray." pic.twitter.com/TTPfm2mH02

— CBS News (@CBSNews) April 7, 2022