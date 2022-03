Un prophète révèle pourquoi les pasteurs demandent à leurs fidèles de fermer les yeux…

Le prophète national ghanéen autoproclamé et controversé Nicholas Osei, mieux connu sous le pseudonyme de Prophète Kumchacha, a révélé comment lui et ses semblables ont utilisé des moyens malveillants pour identifier les personnes les plus infâmes de l’église.

Le fondateur et chef de l’église Tianmen, Kumchacha, a admis dans une interview en direct avec Fiifi Pratt sur la station de radio locale Kingdom FM que lui et la plupart des pasteurs aiment les femmes et les belles femmes, pour être précis.

Il a poursuivi en disant que lors de la réunion de prière, les pasteurs tenaient à dire à la congrégation de fermer les yeux et de les garder ouverts en même temps. C’est à cette époque qu’ils ont allumé leur radar, découvert toutes les beautés de l’église et choisi celles qui leur plaisaient.

Selon Kumchacha, les prêtres modernes s’intéressent davantage aux caractéristiques physiques telles que les hanches larges et les seins lourds. Plutôt que la maturité et l’intelligence, c’était la raison principale de…Lire la suite ici