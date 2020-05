Un quotidien joue au mercenaire du DG de la Senelec

Incroyable mais vrai ! Le Sénégal regorge encore de journaux « assassins » prêts à faire n’importe quoi pour atteindre leurs objectifs. Dans la parution de ce jour d’un journal appartenant à un doyen de la presse (sûr que ce dernier n’est pas au courant des agissements de certains de ses journalistes), il est écrit « le Partage de Bouki » en parlant du contrat de la Senelec et montrant en UNE, le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé et le Dg d’Akilee, Amadou Ly.

L’on s’attendait à voir de nouvelles révélations, mais ce journal n’a fait que du réchauffé…Nos confrères reprennent in extenso les annexes du contrat « Senelec-Akilee » :

Ce contrat comporte 8 annexes qui couvrent un large éventail de sujets, allant de la quantité des compteurs à livrer et de leur plan de livraison et de déploiement, au modèle de lettre de garantie à fournir par Senelec au profit d’Akilee, mais nulle part on ne spécifie les compétences techniques dont Akilee va faire bénéficier la Senelec, alors même qu’elle est présentée comme «une société hautement qualifiée dans le domaine des technologies, notamment celui de l’exploitation et de l’appropriation des systèmes de comptage intelligent».

Et en conclusion, nos confrères affirment : « le patron d’Akilee a été pendant un moment salarié de Senelec, sous les ordres du Dg Makhtar Cissé, avant d’aller fonder sa boîte dans laquelle il a vendu 34% des actions à Senelec, on se demande où et à quel moment il a développé l’expertise qu’il a proposée à son ancien employeur »

Question à nos confrères :

Est-il interdit à un ancien employé d’une boîte de monter sa propre boîte puis de collaborer avec son ancien employeur ? Et rappelons que le DG d’Akilee a fait ses preuves à EDF France avant de rentrer au Sénégal pour mettre ses compétences au service du pays.

Le journal « le Quotidien » n’a rien révélé sauf que mettre sur la place publique un contrat confidentiel ? Mais au fait à qui profite le crime, celui de divulguer des informations confidentielles et afficher en une la photo de son ministre ?

Trahison et calomnie

Le DG de la Senelec insulte son ministère et sa boîte qu’il dirige en divulguant les contrats…et cela en toute impunité. Pour la première fois depuis sa création, les affaires internes de la Senelec sont sur les étals des marchés. Les syndicats s’affrontent et les travailleurs divisés. Tout cela pour les ambitions démesurées d’un DG…

Pauvre ministre Mouhamadou Makhtar Cissé ! qu’a-t-il fait pour mériter toutes ces attaques sournoises de la part de quelqu’un en qui il a eu confiance ? Depuis son départ de la Senelec pour diriger le ministère, il a bénéficié du soutien du dg de la Senelec qui soutenu le contrat avec Akilee jusqu’à la date du 09 avril dans une sortie au journal « Le quotidien »…Et depuis cette date, son discours a changé. Il accuse son ministre de prise illégale d’intérêt dans le contrat Akillee qu’il a lui-même approuvé. il monte les syndicats, les journalistes, les politiciens contre son ministre…Dans quel but ?

La Rédaction de xibaaru