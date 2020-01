Un scandale de 10 milliards secoue…l’APIX

Ibrahima Cissé, coordinateur du collectif des impactés du TER accuse l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) d’avoir mis en réserve plusieurs projets pour les impactés du TER estimés à plus de 10 milliards :

« Ce sont des fonds sociaux destinés aux impactés du TER, pour améliorer leurs conditions de vie et malheureusement tous les projets initiés à savoir un marché pour les commerçants de Thiaroye , un site de recasement pour les brocanteurs à Diamniadio, le recasement des maraîchers et des terrains qui devraient être viabilisés, mais jusqu’à présent rien n’est fait » déplore Ibrahima Cissé qui accuse l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) de n’avoir réalisé aucun des projets qui lui étaient assignés malgré la disponibilité des fonds. « L’Apix doit nous clarifier sur les 10 milliards F CFA. Avec ces fonds, il y a cinq (5) complexes multisportifs qu’il devrait érigés dans les communes impactées, le financement des femmes pour la relance de leurs activités et même l’appui des écoles dans ces localités, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune avancée » conclut-il. C’est pourquoi ces impactés sonnent la mobilisation lors de ces concertations pour exposer tous leurs problèmes et surtout exiger des éclaircissements sur ce dossier.

Le Train Express Régional est l’un des projets phares du Plan Sénégal Emergent (PSE) initiés par le Président Macky Sall. Il relie le centre-ville de Dakar au nouvel aéroport International Blaise Diagne situé à 57km, en 45 minutes.

C’est un projet très ambitieux de l’Etat du Sénégal et évalué à plus de 650 milliards de francs CFA. Mais depuis son inauguration le 14 janvier 2018, le TER tarde toujours à prendre les rails et son lot d’impactés ne fait qu’accroître.