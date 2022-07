Une arnaque politique de l’APR à Rennes (France) démantelée

LE MEETING DE BBY À RENNES EST UN SIMULACRE DE MOBILISATION POLITIQUE C’EST DE L’ARNAQUE PURE SERVIE À UN LION EN PASSE DE PERDRE LA DIASPORA

Plus un mensonge est gros plus il a tendance à passer selon Goebbels mais cette assertion ne marchera pas pour APR dans l’ouest de la France dont on a voulu décapiter la coordination au profit de quelques démissionnaires de la section APR de Nantes et d’une ignorante parfaitement incapable de sciences et de prospectives politique.

En voulant se battre contre les vérités crues de Pape SARR de Nantes très connu dans les médias et les réseaux sociaux pour son soutien très souvent au Président et son régime. Mais c’est connu, le Duc de Diapal, mon cher et tendre époux n’a pas sa langue dans sa poche et n’est certainement pas du genre à se courber devant la horde de bras cassés qui nous sert de DSE. On peut bien sûr regretter le temps de la DSE APR France sous le magistère de mon frère Demba SOW, l’élégant et pertinent militant qui a su fédérer beaucoup de monde autour de ce parti.

Mais la nature est ainsi faite et toute construction réussie ou terminée trouve ses propriétaires (Lou Soti Am Borom) fussent-ils des militants des causes abouties. Les hyènes sont depuis entrées dans la danse et APR France et BBY sont devenus hideux et nauséabonds. Le mensonge et la jalousie y ont élu domicile et désormais nos militants rivalisent à Sonko son statut de recordman du mensonge et des contrevérités.

En vérité APR Rennes comme APR Nantes ont cessé de fonctionner depuis les lendemains de présidentielle en Février 2019 quand la section de Rennes conduite par bus à Nantes n’a pu déplacer que 22 personnes alors que la section de Nantes attendait ses bus promis par une horde d’affamés qui a attendu minuit pour se pointer à Nantes alors qu’ils avaient donné rendez-vous à 14h.

Et le mal depuis n’a jamais cessé de se renforcer avec un Hamet SARR mal inspiré qui a essayé d’envenimer les histoires internes de la section de Nantes cherchant à tirer profit de la situation. Il s’agissait pour lui de tout faire pour ainsi contourner et d’étouffer celui par qui tout est arrivé à Nantes. Oui si APR existe en Pays de la Loire, et même dans une partie de la Bretagne, c’est parce que Pape SARR après discussion avec Demba SOW d’abord puis Abdou Fleur ensuite, a accepté de me laisser monter de toute pièce cette section pour laquelle nous avons dû démarcher les membres un à un Pape SARR et moi.

C’est vraiment à gerber de voir des gens organiser un meeting sans même m’en informer si tant est que je suis la coordinatrice, et surtout la co-fondatrice de la Section APR Ouest France. Le plus grave c’est que DAFF le coordinateur malvenu de la DSE et sa phobie, si ce n’est une frousse innée de Pape SARR, profitant de mon voyage au Sénégal, a préféré démarcher 3 démissionnaires de la section de Nantes pour construire une coordination au forceps sans prendre en compte l’avis de la coordinatrice que je suis.

Le neddoko banditisme ayant disposé que la coordinatrice de Rennes est mieux placée en tant que femme Alpoular ayant une section plus vieille que la mienne. On parle d’une section de Rennes exsangue, ne comprenant pas plus de 5 personnes et dont la tête pensante, un certain Malick, a abandonné l’affaire depuis longtemps.

La coordinatrice actuelle est le symbole même de la médiocrité, une personne incapable d’écrire ou de tenir deux phrases correctes en français alors qu’elle vit chez Molière depuis des lustres. La compétence ne se décrète pas et personne n’est jamais venu disputer à Pape SARR ses contributions régulières d’appui et de défense du régime de Macky SALL. Pas plus qu’on n’a vu un seul méchant de cette caste de racistes et d’ignorants, lui disputer la place sur les nombreux plateaux web.

Pape SARR Président des cadres de la Section APR France est peut-être l’une des seules langues et plumes qui étaient audibles au plus fort des événements de Mars 2021, quand Sonko et ses sbires faisaient la pluie et le beau temps. Honte à la DSE France et à son coordinateur incompétent, Honte surtout au Consul Général qui a adoubé cette mascarade de Meeting. Le simulacre sera facile à démontrer au soir du 31 Juillet.

Quand on nie à des gens crédibles ce que Dieu leur a octroyé, on se fourvoie toujours et le couple SARR continuera d’avancer et de mériter la reconnaissance des Sénégalais de Nantes et au-delà. Yalla moko dogal ne vous déplaise chers menteurs, affabulateurs et saboteurs irrévérencieux ! En agissant de la sorte vous ajoutez à la déroute, votre propre méprise du Président Macky SALL qui ne récolte ainsi que ce que le parti a semé en France, à Navarre, et même un peu partout dans la diaspora. Les Sénégalais de l’Extérieur ont pris bonne note et l’avenir nous édifiera.

Mme SARR Aïda DIOP

Coordinatrice de la

Section APR Ouest France

Basée à Nantes