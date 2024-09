Une célèbre tiktokeuse ivoirienne détourne l’argent de la tontine…pour un BBL

La célèbre influenceuse ivoirienne Maa Bio Détox, figure incontournable de TikTok en Côte d’Ivoire, a été incarcérée le jeudi 12 septembre 2024. Elle est accusée d’avoir utilisé les fonds d’une tontine s’élevant à 14 millions de francs CFA pour financer une intervention de chirurgie esthétique, un Brazilian Butt Lift (BBL). C’est les membres de la tontine qui ont porté plainte contre cette influenceuse qui ne serait pas à sa première fois.

Maa Bio Détox est une influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où elle partageait régulièrement des conseils de beauté, de bien-être et de détoxification. Toutefois, sa popularité a pris un tournant radical lorsque les membres d’une tontine à laquelle elle participait ont découvert que les fonds collectés avaient été détournés.

La tontine, une pratique financière très répandue en Afrique de l’Ouest, permet à ses membres de cotiser régulièrement pour constituer un fonds commun, qui est ensuite redistribué à tour de rôle. En l’occurrence, Maa Bio Détox aurait utilisé sa part de la tontine, 14 millions de francs CFA, pour financer une opération de BBL, visant à augmenter le volume des fesses.

Les réactions

La nouvelle de l’incarcération de Maa Bio Détox a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux ivoiriens. Ses abonnés, majoritairement des jeunes femmes, se sont divisés entre indignation et soutien. Certains estiment que son geste constitue une trahison envers les principes de confiance et de solidarité qui régissent les tontines. D’autres, en revanche, mettent en avant la pression sociétale que subissent les influenceuses pour correspondre à des standards de beauté irréalistes.

Conséquences légales

Inculpée pour détournement de fonds, Maa Bio Détox fait désormais face à de lourdes conséquences judiciaires. Le montant de 14 millions de francs CFA, soit l’équivalent de plus de 21 000 euros, représente une somme importante pour les membres de la tontine, qui exigent des réparations financières.

Si reconnue coupable, elle risque une peine de prison ferme et pourrait être condamnée à rembourser l’intégralité des sommes détournées.

Une influenceuse en chute libre

Ce scandale met en lumière les dérives potentielles des influenceurs et influenceuses qui, dans leur quête de notoriété et d’apparence physique, peuvent être tentés de franchir des limites éthiques et légales. La réputation de Maa Bio Détox, jusqu’alors construite sur son image de femme indépendante et épanouie, a été gravement entachée par cette affaire.

Ce cas soulève également des questions plus larges sur la responsabilité des personnalités publiques dans la gestion de leurs finances et de leurs engagements sociaux. En Afrique de l’Ouest, où les tontines jouent un rôle crucial dans le soutien économique des familles et des communautés, un tel détournement constitue une violation grave de la confiance mutuelle.

Alors que Maa Bio Détox attend son procès, l’affaire reste un sujet brûlant de discussions en Côte d’Ivoire. Ce scandale pourrait marquer un tournant pour l’influenceuse, mais aussi pour l’image et la crédibilité des influenceurs sur les réseaux sociaux dans la sous-région.

Source : ATS