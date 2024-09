L’avenir politique de Gallo Ba s’écrit en noir

S’il y a un acteur politique dont les lendemains sont incertains dans l’arène, c’est bien Gallo Ba, ancien DG de la Sogip et ancien Ministre de la Fonction Publique et de la Transformation du Secteur Public. Et pour cause, son boycott a l’appel historique du 9 septembre dernier de Amadou Ba, à Dakar, considéré par certains comme son mentor politique et son relâchement politique depuis la cuisante défaite de son candidat en sont une parfaite illustration.

En effet, si on interroge un passé récent, Gallo Ba a été celui qui a accueilli contre vents et marées, le meeting d’ouverture de la campagne présidentielle dernier du candidat de la coalition Benno Bok Yakaar et celui du président Macky Sall dans son fief, Mbacké. Un meeting qui a d’ailleurs connu un succès poussant Amadou Ba à croire que tout serait rose au soir du 23 mars tellement la mobilisation était réussie.

Mais après le débâcle de ce dernier, on a senti un relâchement de l’actuel maire de Mbacké. Aucune réunion de mobilisation, aucune initiative ou action politique allant dans le sens de remobiliser les troupes n’est signalée à son actif. D’ailleurs, il a boycotté la rencontre de Benno de Diourbel où Mansour Faye et compagnie s’étaient retrouvés pour parler de l’avenir politique de leur coalition. D’ailleurs dans les grands places de la ville, les discussions tournent autour de l’inactivité aussi bien dans la gestion de la mairie que sur le terrain politique de Gallo Ba continue d’animer les débats. Pas un seul acte ou action politique

De quel bord politique est Gallo Ba ?

Une équation à mille inconnus se dresse devant le maire Gallo Ba, il n’est pas avec Macky Sall pour la simple raison qu’il n’a jamais mouillé le maillot pour défendre Macky Sall. Ni dans un débat encore moins lors d’une rencontre politique avec ses partisans. Il avait même boycotté la rencontre de Diourbel sur instruction du président Macky Sall.

D’ailleurs il n’a pas assisté à la publication du livre bilan où tous les mentors de l’Apr sont présents, de même lors de la première rencontre tenue à Diourbel sous la demande de Macky Sall.

Avenir politique

L’actuel premier magistrat de Mbacké qui brille d’ailleurs par son absence dans la commune gagnerait beaucoup plus à édifier ses camarades et ses proches sur son avenir dans le champs politique. Gallo Ba n’est ni dans le Benno, ni dans Yewwi askan wi, ni dans le Pastef même si certains avancent qu’il a une amitié avec Ousmane Sonko avec qui il habite le même quartier et n’a jamais montré son hostilité ou son adversité politique.

Son absence lors de la sortie de Amadou Ba le 9 septembre dernier confirme son éloignement avec le candidat malheureux lors de la dernière élection présidentielle.

En tout état de cause, il urge pour lui de se déterminer tellement ses partisans sont inquiets de son mutisme et de son inactivité politique.

En plus de cela, ses apparitions dans la commune se font de plus en plus rares. Autant de raison qui font pousser les uns et les autres que l’avenir politique de Gallo Ba est en noir car tout est flou.

A quelques semaines des législatives, les acteurs politiques de Mbacké s’intéressent particulièrement sur la posture de l’actuel maire de Mbacké, Gallo Ba.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn