Dissolution de l’Assemblée : La ferme conviction de Dibcor Faye (PS)

Emigration clandestine – Dissolution de l’Assemblée : Ma ferme conviction

Chers compatriotes , nous venons d’apprendre comme tous les sénégalais , la dissolution de l’Assemblée nationale par l’actuel régime. Un acte politique posé par le Président de la République au moment où nous apprenons avec émoi la disparition de nombreux jeunes candidats à la périlleuse aventure marquée par leur embarcation à Fortune en haute mer et beaucoup d’accidents de la circulation . Une occasion de présenter mes sincères condoléances aux familles (Mbour , Dangalma et proches endeuillés) .

Ainsi, permettez moi de souligner que la recrudescence de l’émigration clandestine par voie maritime est un drame social qui nous préoccupe au plus haut point avec ses drames qui étonnent la Nation . C’est la raison pour laquelle , nous invitons l’État du Sénégal à plus d’accompagnement de la jeunesse afin que celle-ci se rende compte qu’elle peut bien réussir chez elle et que l’avenir qu’elle doit construire se trouve ici dans notre cher Sénégal .Aujourd’hui , avec préméditation et de calcul politique du régime actuel , l’Assemblée nationale est dissoute par le Président de la République . C’est ainsi que notre engagement pour la patrie nous a obligés à avoir une lecture contextuelle de cette situation politique qui met en péril la parole d’un Chef d’Etat . Sur ce, on ne saurait accepter la remise en cause de nos acquis démocratiques, ainsi que les avancées décisives pour le développement économique et social de notre pays. Un présentiment, doublé de constat qui nous a toujours obligé à prendre les devants et à préparer le terrain en mobilisant les troupes pour un nouveau départ à la conquête de notre démocratie et de nos valeurs démocratiques et institutionnelles de notre cher pays après cette longue période de trouble qu’il a connu. Mieux , ça sera une occasion d’échanger à nouveau avec nos camarades de la base sur les perspectives attendues. Aujourd’hui c’est l’occasion de lancer un appel à tous les collaborateurs de la base et partout ;au Sénégal et dans la diaspora, car tout notre travail abattu depuis des mois , devra être une confirmation d’engagement pour les prochaines actions que nous comptons mener durant ses 60 jours décisifs marqués l’enjeu des prochaines élections législatives.

Nous voulons à travers cette situation politique , animer nos bases à nouveau comme on l’a toujours fait en discutant , en remontant la situation factuelle avec les différents responsables de nos bases relativement aux dernières informations importantes, mais également réaffirmer notre ferme engagement pour la démocratie ,la restauration de la démocratie et du développement du sénégal que nous aimons, nous tous .Sur ce , les perspectives dépendent des orientations que nous allons mener dans les différentes circonscriptions .

C’est pourquoi , ça sera une occasion pour nous de rappeler aux militants et collaborateurs l’impérieuse nécessité de se battre car on a jamais perdu un combat pour sauver la Patrie .C’est la raison pour laquelle , nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin en dépit du travail que nous avons toujours abattu.

Dibcor Faye membre du Secrétariat Exécutif (Sen) du Parti Socialiste (Ps)