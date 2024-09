Saison 2024-2025 : Vers de profonds changements dans la ligue professionnelle

Pape Momar Lo, vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, a présenté les nouvelles orientations pour la saison 2024-2025 à venir. L’une des principales nouveautés de cette année est l’extension du championnat à 16 équipes, tant en Ligue 1 qu’en Ligue 2, ce qui marque une évolution significative par rapport au format précédent.

« Nous avons mis en avant les matchs phares et les derbys depuis maintenant 9 saisons, ainsi que le derby des promus en Ligue 1, avec des équipes ambitieuses prêtes à jouer un grand rôle », a déclaré Pape Momar Lo. Selon lui, cette évolution est une avancée significative pour le football professionnel sénégalais et pour le développement du sport à travers les régions.

Il a noté également que, ces dernières années, les équipes de Dakar représentaient 60 à 70 % des effectifs de la Ligue. « Il est donc réjouissant de voir davantage d’équipes régionales, ce qui permet une couverture nationale plus équilibrée, incluant des villes comme Ziguinchor, Bambey, Bignona, Kaffrine, Kaolack et Saint-Louis », a-t-il ajouté. Ce changement vise à renforcer la présence du football professionnel au niveau national et à offrir une compétition plus équilibrée et attrayante.

Avec ce nouveau format, les amateurs de football sénégalais peuvent s’attendre à une saison plus riche en rencontres intéressantes, notamment grâce à l’inclusion de plusieurs derbys régionaux et à une couverture étendue à travers tout le pays.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn