Amadou Bocar Sam sur le drame de Mbour : «L’heure est grave et l’union est impérative»

Le contexte des migrations internationales n’a pas beaucoup changé depuis 2005, lorsque plusieurs jeunes Africains ont tenté, par la voie terrestre qui sépare le Maroc de l’Espagne, de pénétrer dans la forteresse. Cette tentative, qui s’est soldée, comme tout le monde le sait, par plus de 300 morts, avait occupé l’actualité en termes d’indignation et de préoccupation pour l’avenir des droits de la mobilité des personnes. Quelques mois après cette tragédie, cette même jeunesse africaine désespérée, victime en premier chef du mal-développement que connaît l’Afrique, revient occuper l’actualité avec l’arrivée sur les côtes espagnoles des pirogues de fortune (cayucos). Ces tentatives d’accéder à l’Europe à tout prix ne sont que l’expression d’une jeunesse avide d’être utile, actrice et active du développement. En plus, elle ne réclame pas le ciel, mais le droit de pouvoir vivre dignement, si possible chez soi. Mais comme le dit l’adage Haal Pulaar : « so yaadu yoonti joonde ko ayiiba » (quand arrive l’heure de partir, rester est un déshonneur).

L’été 2006 fut agité et plein de pertes humaines que nous avons déplorées pour les victimes et leurs familles, mais également l’occasion de pointer du doigt les causes, sans perdre de vue les enjeux pour les différents acteurs. Pour les dirigeants africains, faute de pouvoir fournir de l’emploi et d’autres alternatives à cette jeunesse, le départ ailleurs est un soulagement pour eux-mêmes, même s’ils versent des larmes de crocodile devant les événements qui, du reste, ont surpris le monde entier par leur envergure et leur forme.