Législatives du 17 novembre : Ansoumana Dione candidat !

Législatives du 17 novembre 2024 : Ansoumana DIONE lance la Coalition « Jaamu Askan Wi »

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a dissout l’Assemblée Nationale, ce jeudi 12 septembre 2024, pour fixer ensuite au 17 novembre 2024, la date des élections législatives. Pour moi, Ansoumana DIONE, Défenseur des droits des personnes victimes de troubles mentaux, cette quinzième législature doit être très responsable, avec des députés bien conscients de la gravité de l’heure et qui ne se mettront qu’au service exclusif du peuple sénégalais. Notre pays étant à la croisée des chemins, avec ce tout nouveau contexte d’exploitation de pétrole, les citoyens auront surtout besoin de représentants, connus pour leur engagement aux côtés des couches surtout défavorisées.

C’est pourquoi, je m’engage, ici et maintenant, à diriger la liste de la Coalition dite « Jaamu Askan wi », déjà ouverte à toute entité, l’objectif étant de pouvoir fédérer les forces pour mieux défendre les intérêts des populations, dans le respect de nos valeurs démocratiques. Vu tous les enjeux multiples auxquels notre pays demeure et reste jusqu’ici confronté, les différentes institutions de notre République doivent pouvoir travailler en harmonie pour faire face aux nombreux défis de développement. De plus en plus, notre jeunesse est en proie au grave phénomène de l’émigration clandestine, pour ne citer que cela. Unis dans la diversité, nous réussirons à relever tout défi, lié au développement.

Le 13 septembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)