Une délégation de Serigne Mountakha Mbacké rencontre l’opposition…ce mardi

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, continue de prêcher le dialogue et de rapprocher les positions entre le pouvoir et l’opposition. Après avoir grandement participé à la décrispation du climat politico-social très tendu et fait annuler une marche de l’opposition, le guide religieux compte tendre une oreille attentive aux revendications des adversaires du chef de l’Etat, Macky Sall.

Ce mardi, 23 mars 2021, il a envoyé une délégation pour rencontrer des leaders de l’opposition, à partir de 18h, à Dakar. Ladite délégation est conduite par un de ses proches, Serigne Bassirou Mbacké « Porokhane ».