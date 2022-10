Une enseignante accouche 48 heures après avoir appris qu’elle est enceinte

Alors qu’elle pensait être épuisée par la pression de son travail, une enseignante a fini par donner naissance deux jours plus tard à son premier enfant…

Un couple du Nebraska, un État du centre des États-Unis, a vécu un événement tant heureux qu’insolite. Peyton Stover, une enseignante de 23 ans, a donné naissance à son premier enfant, 48 heures seulement après avoir appris par des médecins qu’elle était enceinte.

Ce fait insolite a laissé plus d’un sans voix. La jeune femme pensait que son nouveau travail d’enseignante était la cause de ses malaises. Après que ses jambes ont commencé à prendre du volume, elle décide enfin de se rendre chez un médecin pour en savoir plus sur son état de santé.

Soumise à un test de grossesse, il s’est avéré que l’enseignante était enceinte. Une échographie a confirmé le résultat. Cependant, les problèmes avaient été identifiés. Son foie et ses reins ne fonctionnaient pas correctement. Une intervention s’imposait, au pire des cas, l’enseignante aurait pu mourir.

Le petit ami de Peyton, Travis Koesters, a expliqué : » Ils ont dit qu’elle devait être admise, puis elle a eu le bébé ce soir-là (…) C’est comme si vous aviez un bébé dans 15 minutes « .

Les médecins ont pratiqué une césarienne d’urgence et le fils du couple, nommé Kash, est né 10 semaines plus tôt et ne pesait que quatre livres. Il a été révélé plus tard que la mère faisait face à un cas de prééclampsie, une complication de la grossesse qui entraîne une hypertension artérielle.

Source AM