Angleterre : une enseignante couche avec ses élèves et…tombe enceinte

Une enseignante britannique condamnée à six ans et demi de prison pour des relations sexuelles avec deux élèves

Après avoir été interpellée une première fois, la professeure a récidivé avec un deuxième lycéen. Ils ont eu des rapports non protégés et elle est tombée enceinte.

Une enseignante, mise en cause pour avoir eu des relations sexuelles avec deux élèves alors qu’ils étaient encore mineurs, a été condamnée à 6 ans et demi de prison par un tribunal de Manchester (nord-ouest de l’Angleterre), rapportent les médias britanniques dont la BBC.

La professeure, qui a eu un enfant à l’issue de l’une de ces relations, a cependant, nié toute activité sexuelle avec le premier adolescent et avait expliqué avoir eu des rapports alors que le second avait quitté l’établissement.

En prononçant la sentence, la juge a lancé à l’enseignante: « Il y a une arrogance époustouflante dans votre conduite. Vous étiez l’adulte. Vous étiez la personne en contrôle, la personne qui aurait dû mieux savoir et en qui l’école et les garçons, ainsi que leurs parents, avaient confiance pour prendre soin de leurs fils.

« Au lieu de cela, vous avez abusé de cette position de confiance et exploité ce rôle privilégié pour votre propre gratification sexuelle », a-t-elle ajouté.

Rebecca Joynes, 30 ans, a rejoint le lycée où les deux adolescents étaient scolarisés en 2018. Cette ancienne gymnaste a expliqué avoir vécu une rupture difficile après une relation de neuf ans. Elle a déclaré s’être retrouvée seule pendant la pandémie de Covid et a été « flattée » par l’attention des garçons à l’école, qui la surnommaient Joynes « Bunda [argot pour fesses] Becky ». Les échanges ont commencé sur Snapchat avec des messages coquins échangés.

Le premier jeune homme a menti à sa mère en disant qu’il restait chez un ami pour jouer aux jeux vidéo après l’école un vendredi. L’enseignante est venue le chercher près de chez lui et l’a ensuite amené chez elle, où ils se sont embrassés puis ont eu des relations sexuelles deux fois. Le lendemain, la mère du garçon a remarqué un suçon sur le cou de son fils. Des rumeurs ont commencé à circuler, et elle ont fait irruption dans la réception de l’école. La police a été prévenue. L’enseignante a été suspendue de son poste et avertie de ne pas avoir de contact non encadré avec quiconque de moins de 18 ans pendant que la police enquêtait.

Elle a toutefois commencé une relation avec un deuxième lycéen, des rapports sexuels non protégés. L’enseignante avait expliqué qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfant. Le jeune homme a pourtant appris qu’elle était enceinte lors d’une soirée chez elle, un jour avant que l’enseignante ne soit arrêtée.

Dans sa déclaration au tribunal, l’adolescent a expliqué avoir été « complètement dans le déni » concernant les abus. Il a également déclaré qu’il avait l’impression de la « trahir” en témoignant.

Il a poursuivi : « Je me suis demandé si j’avais raison de faire des déclarations sur la femme qui portait mon enfant. Depuis, j’ai repassé beaucoup de choses dans ma tête et parlé à beaucoup de gens, et cela m’a fait réaliser l’ampleur des abus qu’elle a commis sur moi et les tactiques utilisées pour y parvenir. »

« J’ai été contraint, contrôlé, manipulé, abusé sexuellement et mentalement », a-t-il lâché. Le garçon, qui dit avoir quitté l’école avec des notes excellentes, a signalé que les abus « ont déchiré (sa) famille » car ils avaient du mal à accepter ce qui s’était passé.

