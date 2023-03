Ousmane Sonko sur BBC réaffirme sa candidature à l’élection Présidentielle de 2024. Et n’en a cure du silence assourdissant du Président sortant, Macky Sall. Et redéfinit les relations du Sénégal voire l’Afrique avec la France. « Il n’y a personne, dans ce pays d’abord le Sénégal, dans tout le continent africain mais dans le monde entier, une élection Présidentielle en 2024 sans le candidat Ousmane Sonko. Et cette réponse est plus éloquente que toute autre », a-t-il déclaré. Regardez…