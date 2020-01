La rougeole a tué près de trois fois plus de personnes qu’Ebola en République démocratique du Congo, selon les chiffres.

Environ 6000 patients sont décédés de la rougeole depuis le début de 2019, des cas ont été signalés dans tous les coins du pays africain.

Plus d’un quart de million de personnes ont été infectées au cours de cette période, l’Organisation mondiale de la santé la décrivant comme la «pire épidémie au monde».

Malgré l’augmentation du nombre de morts, l’ épidémie d’Ebola simultanée en RDC a attiré beaucoup plus l’attention internationale.

L’épidémie du virus a tué au moins 2231 personnes depuis le premier cas signalé en août 2018.

L’OMS a déclaré qu’un manque de financement paralysant permettait aux deux épidémies de faire rage, car les ressources sanitaires déjà limitées de la RDC pèsent tout en essayant de les combattre.

Alors que 20 millions de livres sterling (26,2 millions de dollars) ont déjà été envoyés au Congo pour l’aide à la rougeole, l’OMS a déclaré que beaucoup plus était nécessaire.

Il affirme qu’au moins 30 millions de livres sterling (39,3 millions de dollars) iront à un plan spécial de six mois pour vacciner les enfants plus âgés âgés de six à 14 ans.

Un vaccin contre la rougeole existe depuis des décennies mais quelque 310 000 cas ont été signalés au Congo depuis début 2019.

Les agents de santé en RDC ont du mal à accéder aux régions reculées du vaste pays, et les taux de Jab restent faibles dans les zones où opèrent des groupes armés.

En septembre, le gouvernement a lancé un programme de vaccination d’urgence dans le but de vacciner plus de 800 000 enfants.

Mais environ quatre millions d’enfants – environ la moitié du total du pays – ne sont toujours pas vaccinés et il n’y a pas suffisamment de vaccins disponibles.

La majorité des décès par rougeole dans le pays sont des nourrissons dont le système immunitaire est trop faible pour repousser la maladie.

La médiocrité des infrastructures et le manque d’accès aux soins de santé de routine ont également freiné les efforts pour juguler la crise.

La Grande-Bretagne a été déclarée « indemne de rougeole » par l’Organisation mondiale de la santé en 2016 après une période de 36 mois sans transmission « endémique ».

Mais l’année dernière, il a perdu son statut de pays indemne de rougeole trois ans après l’élimination du virus dans les pays d’origine. L’adoption du jab MMR a diminué.

Le nombre de Britanniques se vaccinant eux-mêmes ou leurs enfants contre le virus a régulièrement diminué ces dernières années, tandis que les cas de rougeole ont quadruplé au cours des 12 derniers mois. Au premier trimestre de cette année, 231 cas ont été confirmés.

Les politiciens sont alarmés par le « cynisme rampant » concernant la sécurité des jabs, en partie motivé par le mouvement antivaxx, qui diffuse en ligne des histoires effrayantes, des théories du complot et de fausses informations sur les jabs.

La rougeole est une infection virale hautement contagieuse qui se propage facilement à partir d’une personne infectée en toussant, en éternuant ou même en respirant.

Les symptômes se développent entre six et 19 jours après l’infection et comprennent un nez qui coule, une toux, des yeux douloureux, une fièvre et une éruption cutanée.

L’éruption apparaît sous la forme de marques rouges et tachées sur la racine des cheveux qui descendent sur plusieurs jours, brunissant et finissant par s’estomper.

Certains enfants se plaignent de ne pas aimer les lumières vives ou de développer des taches blanches avec un fond rouge sur la langue.

Dans un cas sur 15, la rougeole peut entraîner des complications potentiellement mortelles, notamment une pneumonie, des convulsions et une encéphalite.

De nombreuses ressources en RDC ont été consacrées à l’épidémie simultanée d’Ebola, la deuxième pire de l’histoire après l’épidémie de l’Afrique de l’Ouest 2014-2016.