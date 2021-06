Une femme blanche retrouvée morte dans la bande des filaos

Un corps sans vie d’une femme, a été découvert, à Tivaouane Peulh plus précisément dans la bande des filaos lundi dernier. Selon le journal L’Observateur , les premiers indices montrent l’image d’une femme couchée dans une mare de sang.

Les gendarmes, qui sont les premiers à se pointer sur les lieux avant les agents de la Section de recherche et les sapeurs-pompiers, ont pu faire le constat. Et d’en déduire, que rien ne prouve encore qu’elle a été agressée mais que l’origine est à chercher ailleurs car ni sa chaîne en or, ni sa perruque n’ont été emportées. D’autre part, ses blessures au dos pouvaient être éventuellement liées à des tessons de bouteille.

Pour certains témoins, rapporte le journal, la victime serait une blanche âgé de 25 ans environ. Une situation qui n’étonne pas les habitants de la Vdn 3, qui estiment qu’ils sont habitués à vivre des situations qui dépassent l’entendement.