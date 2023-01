Une femme donne naissance à un bébé avec des dents (vidéo)

Le personnel de l’hôpital était ébahi lorsqu’il a fait venir au monde le bébé de Jordan Bloss-Wilsoon.

Une femme a raconté comment les médecins étaient surpris lorsque son bébé, Dawson, est né. Dans une récente vidéo postée sur TikTok, Jordan Bloss-Wilson a montré son enfant lorsqu’il est né. Alors que le bébé bâillait, on pouvait voir deux dents au fond de sa bouche. « Quand votre bébé naît avec des dents et que tout le personnel de l’hôpital est étonné parce qu’il n’a jamais vu ça auparavant », a-t-elle écrit en légende de la vidéo.

Elle a également donné une statistique concernant la fréquence à laquelle les nouveau-nés naissent avec des dents. « Deux vérités et un jeu de mensonges n’auront rien sur cet enfant. Cela arrive une fois toutes les 2 000 naissances. » La vidéo compte plus de 17,3 millions de vues et plus de 2,5 millions de ‘J’aime’ sur TikTok. Les internautes ne sont pas restés indifférents face à ce phénomène rare…

« Wôw ! Je n’ai jamais vu cela auparavant » : a commenté un internaute.« J’aurais peur de mon propre bébé », a réagi un autre. « Mes parents ont failli jeter ma petite sœur lorsqu’elle née parce qu’elle avait une dent. »

Les dents qui sont présentes à la naissance d’un nouveau-né sont appelées dents natales, selon le Stanford Medicine Children’s Health. Habituellement, ces dents ne sont pas « complètement développées et peuvent avoir une racine faible ». Elles sont également différentes des dents néonatales, qui « poussent dans la bouche de l’enfant au cours du premier mois de sa vie. »

Comme l’a noté Jordan, il n’est pas très courant que les bébés naissent avec des dents. Une étude menée par le Journal of National Medical Association a révélé que les dents natales sont présentes dans environ 1 naissance sur 2 000 à 1 naissance sur 3 000. La recherche a également montré que les dents natales vont par paires.

Source Piaafrica