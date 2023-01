Nigeria : le chinois dépense 130.000 dollars sur elle pour l’épouser…elle refuse et meurt

Le Chinois accusé d’avoir tué son ex-petite amie nigériane à l’arme blanche affirme avoir dépensé environ 60 millions de nairas (environ 132 705 dollars) sur elle lorsqu’ils sortaient ensemble…

Selon le journal nigérian Daily Trust, le chinois Geng Quanrong, qui a été inculpé d’homicide coupable, a fait cette déclaration jeudi devant la Haute Cour numéro 16 de Kano. Le montant semble être le total de diverses dépenses, qui comprendraient des robes de mariée d’une valeur de 1,5 million de nairas (environ 3 318 dollars).

« Je lui ai acheté une maison d’une valeur de 4 millions de nairas (environ 8 847 dollars) et une voiture d’une valeur de 10 millions de nairas (environ 22 118 dollars) », a déclaré M. Geng au tribunal. « 18 millions de N (environ 39 812 dollars) comme capital pour démarrer son entreprise, et 500 000 N (environ 1 106 dollars) de sacs et de chaussures pour son nouveau magasin et 1 million de naira (environ 2 212 dollars) de lacets et d’emballages et une maison à Abuja qu’elle a commencé à construire. » a déclaré le chinois

Ummukulsum « Ummita » Buhari, 22 ans, a été poignardée à mort par le chinois dans sa maison dans le quartier de Janbulo, dans l’État de Kano, le 16 septembre 2022.

Sa mère, Fatima Zubairu, a affirmé avoir été témoin de l’horrible incident. « Il venait toujours dans le coin pour la voir et elle refusait. Cette fois-ci, quand il est venu, il a continué à frapper à la porte. Quand j’en ai eu assez, j’ai ouvert la porte et il m’a poussée, est entré et a commencé à la poignarder avec un couteau. »

Selon des rapports antérieurs, le chinois Geng a avoué son crime, disant que Buhari n’avait pas tenu sa promesse de l’épouser après qu’il a dépensé tant d’argent pour elle. Cependant, l’homme d’affaires a plaidé non coupable du crime fin octobre de l’année dernière.

Jeudi, Geng a affirmé qu’il avait également dépensé 5 millions de nairas (environ 11 059 dollars) pour les vêtements en or de Buhari, 6 millions de nairas (environ 13 271 dollars) pour le traitement de son certificat à l’université de Sokoto et 1 million de nairas pour installer un système d’énergie solaire dans leur maison. Lorsqu’ils ont commencé à planifier leur mariage, il aurait dépensé 1,5 million de nairas (environ 3 318 dollars) pour des robes et 700 000 nairas (environ 1 548 dollars) pour des « pulvérisations » le jour de leur mariage.

