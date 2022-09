Un Chinois tue sa petite amie nigériane parce qu’elle refusait de l’épouser

La police de l’État de Kano, au nord-ouest du Nigeria , a déclaré qu’un ressortissant chinois, Geng Quanrong, aurait poignardé à mort sa petite amie de longue date, Ummukulsum Buhari.

L’incident s’est produit vendredi soir dans les quartiers de Kabuga, dans la zone de gouvernement local de Gwale. Le porte-parole de la police de Kano, Abdullahi Kiyawa, a déclaré que le suspect, Geng, 47 ans, avait poignardé la jeune femme à mort après avoir fait irruption dans sa maison en sautant la clôture, la poignardant à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle meurt.

Mr Kiyawa a déclaré que la mère de la défunte avait sonné l’alarme et alerté la police, qui s’est précipitée sur les lieux. Il a déclaré que le commissaire de police de l’État, Abubakar Lawan, avait ordonné que l’affaire soit transférée au siège de la police de l’État pour une enquête plus approfondie et d’éventuelles poursuites.

Selon les rapports, la défunte était en couple avec le Chinois mais a ensuite choisi d’épouser un Nigérian. Leur relation aurait continué après qu’elle ait divorcé de son mari. Geng a allégué qu’il avait été trompé par Ummu qui était sa petite amie et avait promis de l’épouser mais l’avait trahi même après avoir dépensé tant d’argent pour elle. Le suspect a en outre déclaré qu’il était irrité par sa tromperie et a décidé d’attaquer et de tuer la jeune femme à sa résidence…

Le ressortissant chinois Geng a depuis été transféré au siège de l’État à Bompai pour une enquête plus approfondie et des poursuites. Pendant ce temps, feue Ummu a été enterrée samedi matin à Kano alors que les...Lire la suite ici