Une femme morte pendant 11 minutes…visite le Paradis et l’enfer puis revient

Une femme cliniquement morte pendant 11 minutes dit avoir vu le paradis et l’enfer

Charlotte Holmes est cliniquement morte pendant 11 minutes. Ayant survécu à cette expérience troublante, la femme est revenue sur ce qu’elle a vécu en faisant notamment une description de ce que sont réellement le paradis et l’enfer.

Très souvent, les être-humains sont curieux de savoir ce qui se passe lorsque l’on meurt. En effet, la plupart d’entre nous passent leur temps à être en bonne santé, à mener une vie décente et équilibrée afin d’en profiter le plus longtemps possible. Et pour ceux qui croient en une vie après la mort, à avoir une forme de réconfort lorsque celle-ci touche à sa fin.

Récemment, nous avons découvert que la mort commence deux semaines avant le dernier souffle – sauf si l’on est victime d’une urgence médicale soudaine. C’est ce qui est arrivé à une femme qui a été déclarée cliniquement morte pendant 11 minutes avant de revenir à la vie et de raconter ce qu’elle avait vu. Voici son histoire.

En 2019, Charlotte Holmes effectuait un examen de routine chez son cardiologue lorsque sa tension artérielle a grimpé en flèche. Le médecin lui a dit qu’elle ne rentrerait pas chez elle et l’explication était terrifiante : elle allait subir soit un accident vasculaire cérébral, soit une crise cardiaque.

Son mari Danny était avec elle dans sa chambre lorsqu’elle était sous surveillance, mais soudain quelqu’un a appelé un code et le personnel médical s’est précipité. Danny a expliqué que quelqu’un a dû signaler une détérioration de son état et qu’ils ont « immédiatement commencé à travailler sur elle ». La femme, Charlotte Holmes, a commencé à décrire des « fleurs » à son époux, mais il savait qu’il n’y avait pas de fleurs à l’hôpital – Charlotte était dans une autre dimension.

Charlotte Holmes a quitté son corps

Dans un épisode de The 700 Club diffusé sur YouTube, La femme a expliqué que son âme a quitté son corps pendant cette période. Elle se trouvait au-dessus de son moi physique et pouvait voir Danny dans le coin. Elle pouvait voir les infirmières s’occuper d’elle, tout en étant consciente de la magnifique nature qui l’entourait et de la musique qui jouait. Elle savait qu’elle était au paradis.

Les arbres se balançaient au rythme de la musique et elle était guidée par des anges. Elle dit que lorsque les anges sont venus la chercher, il n’y avait « aucune peur ». Elle n’a ressenti que « de la joie pure », et celle-ci a été renforcée par les personnes qu’elle a finalement rencontrées au ciel.

Charlotte Holmes a visité le paradis et l’enfer

La femme a également décrit avoir vu des membres de sa famille décédés au ciel, mais a expliqué qu’ils ne ressemblaient plus à ce qu’ils étaient dans leurs derniers jours. Ils avaient tous l’air d’avoir une trentaine d’années et aucun n’était malade ou n’avait besoin de lunettes – ils avaient de « nouveaux corps ». Charlotte Holmes, qui n’est pas la première personne à décrire une telle rencontre au ciel, a vu sa mère, son père et sa sœur. Derrière eux, on pouvait voir une lumière très brillante. La femme explique qu’elle a reconnu cela comme étant Dieu, son « père céleste ».

Puis un petit enfant apparut. Elle a demandé à Dieu qui était cet enfant et il lui a dit que le garçon était son enfant. Charlotte Holmes a ressenti de l’émotion en racontant cette partie de l’histoire, car elle avait perdu un enfant de cinq mois et demi des décennies auparavant. Dieu lui a expliqué qu’ils continuaient à grandir au ciel, mais qu’il n’y avait pas de temps à perdre, et que son petit garçon n’était encore qu’un tout-petit.

Avant de revenir dans le monde terrestre, Dieu a emmené Charlotte Holmes en enfer. Elle décrit l’odeur de « chair pourrie » et les « cris » qui résonnaient dans ses oreilles. La comparaison avec ce qu’elle venait de vivre était « presque insupportable ». Par la suite, Dieu a expliqué que Charlotte Holmes « avait le temps de revenir en arrière et de faire savoir aux autres » ce qui attendait les personnes menant une vie sans morale. Il voulait qu’elle se réveille et fasse passer le message.

Aussi rapidement qu’elle avait quitté son corps, Charlotte Holmes s’est retrouvée en lui. Danny dit l’avoir vue cligner des yeux et avoir ressenti une vague de soulagement lorsqu’il a compris qu’il la ramènerait chez lui quand tout serait terminé. La femme dit avoir ressenti une certaine tristesse en se réveillant dans son propre corps, mais elle a expliqué que « les gens ont besoin d’espoir » et qu’il est important pour elle de partager son expérience avec les autres.

Source OHM