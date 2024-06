La chasse aux sorcières commence : après Adama Faye, un proche de Macky sur la liste

Macky Sall a laissé une situation chaotique qui risque d’exploser à tout moment. Il s’est protégé lui, sa femme et ses enfants. Et a laissé tous ceux qui lui ont été fidèles ainsi que tous ses proches à la merci des nouvelles autorités. Après un de ses soutiens financiers qui croupit en prison et un autre activiste déjà condamné, c’est au tour de certains membres de la famille de Macky Sall d’être dans la ligne de mire des nouveaux dirigeants. Un homme très proche de Macky Sall est dans le collimateur des enquêteurs actionnés par les nouvelles autorités.

En 2012, l’équipe de Macky Sall avait une liste de 25 personnes qui devaient passer devant le procureur pour enrichissement illicite. Mais un seul sera poursuivi et condamné véritablement. Il s’agit de Karim Wade, fils du Président de la République qui venait alors d’être déchu. Karim Wade s’était mis à dos le régime de Macky Sall à cause des pouvoirs qu’il s’était octroyés. Finalement, c’est par lui qu’il fallait passer pour accéder à certains postes de promotion. C’est pourquoi, il était la cible n°1 de Macky Sall.

Mais avec l’arrivée au pouvoir du duo « Diomaye-Sonko », tous ceux qui étaient proches de l’ancien régime de Macky Sall sont devenus des cibles. Trois sont déjà en prison, Bah Diakhaté, Imam Cheikh Tidiane Ndao et Doro Gaye. Et plusieurs autres auditionnés et placés en garde à vue dont le petit frère de Marème Faye Sall, l’ancienne première Dame. Il a été libéré après le paiement d’une forte somme d’argent au plaignant.

Selon une source, les proches de Macky Sall doivent s’inquiéter. Frères, sœurs, cousins et amis qui ont bénéficié des largesses de Macky Sall. Une longue liste circule et des noms qui ont rapport avec les affaires Pétro-tim et son dossier fiscal transféré au centre des services fiscaux de Ngor-Almadies, et l’affaire Arcelor-Mittal. Toutes les affaires qui ne sont pas touchées par l’amnistie de 2021-2024 ont été réactivées par les autorités. Et les proches de Macky sont les premiers à être ciblés…

En quittant le pouvoir, Macky Sall n’avait pas réussi à assurer leurs arrières, les laissant ainsi à la merci d’individus aveuglés par la vengeance. Macky Sall, sa femme et ses enfants à l’abri. Ils s’en prennent à tous ceux qui ont servi sous lui. A l’heure actuelle, c’est le début d’un long défilé d’anciens dignitaires dans les locaux de la Section de recherches de la gendarmerie nationale.

Ousmane Sonko en a fait une affaire personnelle. Il va faire payer tous ceux qui ont participé ou assisté à son humiliation du temps de sa galère dans l’opposition. Alors, il ne fera aucune différence pour frapper. Des dignitaires sous l’ancien régime sont dans de sales draps. Ils vivent sur des braises ardentes. Car sachant, qu’à tout moment, ils peuvent déférer à une convocation de la Section de recherches et de la gendarmerie nationale.

Selon nos sources, Ousmane Sonko a hâte de vider un dossier qui lui tient à cœur, c’est l’affaire Mamour Diallo et les 95 milliards FCFA. Ousmane Sonko est prêt à réserver le pire châtiment à Mamour Diallo pour toutes les humiliations qu’il a subies au cours de ces dernières années. Ousmane Sonko est un rancunier. Il va s’arranger pour que tous ceux qui sont mis dans son collimateur, payent.

C’est ainsi que compte fonctionner Ousmane Sonko. L’une de ses plus grosses cibles se nomme en ce moment Mansour Faye. Ousmane Sonko est en train de scruter au plus peigne fin, le contrat d’affermage de la distribution de l’eau potable en zones urbaines et semi-urbaines passé à Sen Eau du groupe Suez. On parle de corruption dans cette affaire. Ousmane Sonko a hâte de savoir quel serait le degré d’implication de Mansour Faye dans cette affaire afin d’engager des poursuites.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn