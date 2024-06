Ousmane Sonko coincé…voici le plus grand opposant du PM

S’opposer à Ousmane Sonko devait être une tâche difficile pour la nouvelle opposition. Le Premier ministre est protégé par les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Les membres de ce parti tirent sur toutes les personnes qui sont contre leur leader. Mais le premier ministre a devant lui une autre forme d’opposition. Celle-ci est plus développée. Et elle n’a pas besoin de descendre dans les rues pour démonter les arguments du nouveau régime. Cet opposant va faire des ravages dans la mouvance présidentielle.

«Youssou Ndour a tout chanté», a-t-on l’habitude de dire au Sénégal. Mais Ousmane Sonko aussi a tout dit. Lorsqu’il était dans l’opposition, le patriote en chef a touché à tous les sujets. Ses beaux discours ont réussi à séduire les jeunes. Cette jeunesse qui cherchait un messie, s’est accrochée à l’ancien maire de Ziguinchor. Ils ont vu en lui la solution à tous leurs problèmes. Cet homme incarnait la perfection. Mais depuis qu’il est arrivé au pouvoir avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le «Projet» marche au ralenti. La nouvelle équipe peine à résoudre les problèmes prioritaires.

Et pourtant les patriotes avaient promis de réduire le coût de la vie en deux (2) mois. Ce qui n’est toujours pas fait. Pendant ce temps, l’opposition classique dort toujours. Désigné leader de l’opposition, Amadou Ba n’a pas encore enfilé ses habits d’opposants. La société civile de son côté joue la carte de la prudence. De son côté, la presse joue pleinement son rôle de quatrième pouvoir. Journalistes et chroniqueurs n’hésitent pas à critiquer le nouveau gouvernement même si cela ne fait pas plaisir aux patriotes. Mais le véritable opposant est à chercher ailleurs.

La VAR (Video Assistant Referee) ou « arbitrage vidéo » est devenue la plus grande opposante à Ousmane Sonko. Cette VAR est loin de la VAR du football. Celle-ci est plus sophistiquée et ce sont des sénégalais qui l’utilisent pour rappeler aux hommes politiques leurs anciens discours. Ainsi, d’anciennes vidéos de l’actuel premier ministre qui sont ramenées au-devant de la scène politique pour rappeler au chef du gouvernement ce qu’il disait dans le passé. Ces vidéos ne sont pas du goût de certains patriotes car elles mettent leur leader dans une très mauvaise position.

Et faut dire qu’avec Sonko, les sénégalais n’ont pas mal de choses à mettre à la VAR. Lorsqu’il était dans l’opposition, l’actuel premier ministre a beaucoup parlé. La dernière VAR du patriote en chef est liée à l’audience que le président Bassirou Diomaye Faye a accordée à Tony Blair. Les internautes ont sauté sur l’occasion pour rappeler au chef du gouvernement ce qu’il disait sur cet homme. Des déclarations qui ne collent pas du tout avec ce qui s’est passé au Palais. Reste à voir si le Sénégal va collaborer avec cet homme qui n’est pas bien par les patriotes.

Ce qui est extraordinaire avec cet opposant de Sonko, c’est qu’il a transcendé les frontières. Même nos voisins de la sous région surveillent le tandem Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye (voir capture ci-dessous). Ce qui doit pousser le premier ministre à revoir ses communications. Car le moindre mot qu’il prononcera sera passé à la loupe. Et il sera mis face à ses anciennes déclarations. À force de vouloir trop parler, on finit par dire des choses qui peuvent nous causer des préjudices.

Ses anciens discours le rattrapent. L’opposant principal de Ousmane Sonko c’est Ousmane Sonko lui-même. Son discours a complètement changé depuis qu’il est devenu premier ministre. Fini le «Gatsa-Gatsa», fini les appels à manifester. On est face à un Ousmane Sonko qui prône le vivre ensemble. A l’occasion de la journée du « Set setal », le patriote en chef a invité le landerneau politique à abandonner les invectives et les attaques. Chose qui ne sera pas facile car les patriotes sont les premiers à avoir usé de ces armes pour descendre le régime sortant.

Le nouveau régime devra faire face aux réalités du pouvoir. Ousmane Sonko risque de placer le président Bassirou Diomaye Faye dans une très mauvaise position. Les positions qu’il avait prises dans le passé vont le rattraper. Et si ses armes du passé sont utilisées contre lui, cela ne sera pas sans conséquences. Car entre Sonko et la VAR c’est une histoire sans fin !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru